Assassin's Creed Black Flag Resynced: Die PC-Systemanforderungen sind da und keine Sorge, ihr braucht keinen NASA-Rechner für das Remake

Das sind die PC-Systemanforderungen von Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Soeben hat Ubisoft das Remake von Assassin's Creed: Black Flag offiziell enthüllt, das am 9. Juli für PS5, Xbox Series und PC erscheint. Im Zuge der Enthüllung wurden auch die Systemanforderungen für PC bekannt gegeben, die wir euch natürlich nicht länger vorenthalten wollen.

Die PC-Specs des Black Flag Remakes

Von Minimum bis Extrem kommt das Remake zu Black Flag mit insgesamt vier Grafik-Presets daher, die ihr euch hier im Detail genauer anschauen könnt:

Ihr braucht keinen NASA-Rechner für Resynced

Um das Remake in Full-HD, 60 fps und Raytracing zu spielen, empfiehlt Ubisoft unter anderem eine GeForce RTX 3060 mit 12 GB RAM und einen Intel Core i5-10600K mit 4.1 GHz. Eine SSD mit 65 GB freiem Speicher wird zudem vorausgesetzt.

Mit einem gut fünf bis sechs Jahre alten PC-Setup solltet ihr dementsprechend gut auskommen.

Einen ausführlichen Überblick zu Resynced gibt's hier:

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Autoplay

Wollt ihr hingegen die Grafik auf Anschlag drehen und in 4K UHD, 60 fps und erweitertem Raytracing spielen, müsst ihr euch am Benchmark einer GeForce RTX 4090 mit 24 GB RAM oder einer Radeon RX7900XTX orientieren.

Die größten Neuerungen von Black Flag Resynced

Ubisoft hat für das Resynced-Remake allerdings nicht nur an der Optik geschraubt, sondern auch inhaltliche Neuerungen ergänzt und die ein oder andere Quality of Life-Verbesserung untergebracht. Darunter:

drei neue Offiziere für unser Schiff samt Story-Missionen

Edward kann jetzt in der Hocke schleichen und ist agiler beim Parkour

eine nahtlose Spielwelt mit stark reduzierten Ladezeiten

neue tierische Begleiter

kein Desynchronisieren, wenn ihr auf bestimmten Missionen entdeckt werdet

Der Multiplayer und auch die DLCs des Originals sind hingegen nicht im Remake enthalten.

Wie ist euer erster Eindruck vom Remake und hat Ubisoft die Punkte angepackt, die für euch sinnvoll erscheinen?