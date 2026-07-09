2001 war ich für zwei Wochen der beste Icy Tower-Spieler der Welt - und jetzt bin ich bereit für das Remake

Icy Tower, das Kultspiel aus 2001 ist zurück!

Versetzt euch einmal mit mir zurück in die frühen 2000er und stellt euch ein Zimmer vor, das vollgestopft mit PCs, stickiger Luft und Snacks ist – und in dem eine Gruppe pubertierender Nerds gerade die beste Zeit ihres Lebens hat. Es wird Empire Earth gezockt, Stronghold, Counter-Strike und... der Klomanager!?

Während sich vier der Jungs in Stronghold gerade darüber beömmeln, dass sich Kühe in Burgen katapultieren lassen, sitzt einer der Anwesenden seit Stunden mit ernster Miene vor seinem Rechner und spielt angestrengt ein simples Hüpfspiel. Ihr habt es erraten: Dieser Junge bin ich und gezockt wurde das legendäre Icy Tower.

GREAT, FANTASTIC, UNBELIEVABLE!

Falls ihr gerade beim Lesen der Kombo-Begriffe einen kompletten Nostalgieflash bekommt, dann ergeht's euch wie mir.

Nachdem das Kultspiel rund um Harold the Homeboy – welch grandioser Name – auf einer LAN-Party auf meinem Rechner "gelandet" ist, gab es für mich über Tage hinweg nur noch ein Ziel: nach oben!

0:52 Gameplay-Trailer zur Neuauflage von Icy Tower

Autoplay

Dass ich in Videospielen Highscores jage, passiert nur äußerst selten. Doch wenn, oh boy, dann wie zuletzt in Spelunky 2 oder früher in The Binding of Isaac: Rebirth aber so richtig.

Icy Tower war zum Release Ende 2001 noch kein Spiel, das Millionen von Leuten gezockt haben. Doch als ich es dann endlich geschafft hatte, im Scoreboard auf den ersten Platz zu klettern ... habe ich mich gefühlt wie Schumi, der gerade seine ersten Formel 1-Titel für Ferrari geholt hat.

Ja, richtig gelesen. Für kurze Zeit hielt ich tatsächlich den Weltrekord im offiziellen Online-Ranking.

Zwar hielt die Freude über die persönliche Meisterleistung nur rund zwei Wochen an, die Erinnerung an die Zeit bleibt bei mir jedoch für immer unvergessen.

Dennis Müller Dennis erinnert sich gerne an die späten 90er zurück, wo fast wöchentlich LAN-Partys bei den Kumpels stattfanden und der schwere Tower-PC permanent auf- und abgebaut wurde – ganz zum Leidtragen seines Dads, der das Monster immer von Dorf zu Dorf kutschieren musste.

Der Homeboy ist zurück!

Als mir Kollege Hannes dann gestern einen Steam-Link schickte, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Dass Icy Tower als Remake zurückkommt, ist komplett an mir vorbeigegangen.

Angekündigt wurde das Spiel nämlich schon im November 2025 und laut der Entwickler – die gleichen wie die vom Original übrigens – geht's noch in diesem Jahr los.

Am Spielprinzip soll übrigens nicht gerüttelt werden. Noch immer bauen wir durch Kombos Momentum auf und hüpfen auf Plattformen die unterschiedlichen Biome des Turms hinauf. Und natürlich scrollt der Bildschirm mit der Zeit immer schneller nach oben, sodass ein Kombo-Breaker das sofortige Aus bedeutet.

Die Vorfreude auf den hoffentlich baldigen Release und einen schönen Nostalgieschub ist bei mir jedenfalls riesig. Und sobald das Remake erscheint, wird der Highscore ins Visier genommen!

Welche eher kleinen Kultspiele sind bei euch noch immer unvergessen? Moorhuhn, das Motorrad-Spiel Elasto Mania vielleicht?