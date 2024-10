In Dragon Ball: Sparking! Zero erkennt Gohan seine Frau Videl nicht wieder und das hat einen traurigen Grund

Zukunfts-Gohan kennt Videl in dragon Ball: Sparking! Zero nicht. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Bandai Namco)

Dragon Ball: Sparking! Zero ist der neueste Ableger der von Fans gefeierten Budokai Teinkaichi-Reihe und ermöglicht es Spieler*innen, alle unvergesslichen Momente der Dragon Ball-Saga noch einmal in Kämpfen zu erleben. Dazu gehören natürlich auch die 'Was wäre, wenn'-Momente und mit einer enormen Auswahl von über 100 Charakteren kommen einige Interaktionen zusammen, die es zuvor noch nie gegeben hat.

Neben den interessanten und witzigen Gesprächen zwischen den Charakteren gibt es natürlich Interaktionen zwischen tragischen Figuren, die in der Serie bereits gestorben sind. Einer dieser tragischen Figuren ist Gohan – genau genommen der Gohan aus der Zukunft von Trunks.

Zukunfts-Gohan hat Videl nie kennengelernt und Pan existierte nicht

Dragon Ball-Fan und YouTuber 'PS360HD2' hat ein Video zusammengeschnitten, in dem alle einzigartigen, aber auch traurigen Interaktionen zwischen einigen spielbaren Charakteren aus dem Dragon Ball-Universum zu sehen sind.

Darunter fällt auch Zukunfts-Gohans Begegnung mit der jungen Videl aus Dragon Ball Z. Während Videl, die zu dem Zeitpunkt seine feste Freundin in der Great Saiyaman-Arc war, ihn sofort wieder erkennt, scheint Gohan nichts von ihr zu wissen.

Die Interaktion zwischen Videl Zukunfts-Gohan könnt ihr ab 1:50 hier anschauen:

Der Grund dafür: Gohan aus der Zukunft hat Videl nie kennengelernt, da er aus einer alternativen Zeitlinie kommt, in der die Cyborgs C17 und C18 alle anderen getötet haben – außer Trunks. Die Arc mit den Cyborgs fand vor der Great Saiyaman-Arc statt, in der Son Gohan seine jetzige Frau Videl erst kennenlernte und sich in sie verliebte.

Zukunfts-Gohan kann Videl also gar nicht erkennen, da sie zu dem Zeitpunkt in seiner Zeitlinie womöglich schon von den Cyborgs getötet wurde und sie sich deshalb nie getroffen haben. Dementsprechend hat er Videl nie geheiratet und zusammen mit ihr Pan bekommen, weshalb er auch seine eigene Tochter im Spiel nicht kennen sollte.

Leider hat Spike Chunsoft keinen einzigartigen Dialog zwischen Zukunfts-Gohan und Pan in Dragon Ball: Sparking! Zero eingebaut.

Wie ist eure Meinung zum fehlenden Dialog zwischen Zukunfts-Gohan und Pan? Welche Interaktion mit Gohan aus der Zukunft hat euch am meisten berührt?