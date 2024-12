Infinity Nikki: Heureka upgraden und finden - So holt ihr das Beste aus den Accessoires heraus

So bekommt und upgradet ihr Heureka in Infinity Nikki.

Infinity Nikki bietet unzählige Möglichkeiten, die Protagonistin mit Kleidung, Ohrringen und anderen Accessoires anzupassen. Dazu gehören auch Heureka, von denen ihr die ersten recht früh im Spiel freischaltet. Wie ihr sie finden und was ihr beim Upgraden beachten solltet, erfahrt ihr hier.

Was sind Heureka? Die kosmetischen Items könnt ihr im Kleiderschrank für Kopf, Oberkörper und Beine ausrüsten. Es handelt sich dabei um kleine fliegende Objekte, die auf der ausgewählten Höhe neben euch schweben. Alle Heureka haben Stats. Ihr könnt sie also in Style-Battles nutzen.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

Autoplay

Wie upgrade ich Heureka?

Nachdem ihr für die Hauptquest den Stromausfall in der ersten Region untersucht habt, findet ihr in eurem Birnen-Buddy die entsprechende Schaltfläche. Wenn ihr ein Heureka aufleveln wollt, wählt ihr das entsprechende Item aus und drückt auf der PS5 die Viereck-Taste. Drückt dann noch einmal X. Nun erscheint links eine Liste mit Aufwertungsmaterialien, die ihr auswählen könnt.

Ihr könnt entweder Glanzpartikel benutzen oder Heureka-Items verwerten, um euer Wunsch-Heureka damit aufzuleveln. Nutzt am besten eure 3-Sterne-Objekte zum upgraden euer hochwertigen Schätze. Beachtet aber, dass verwertete Heureka zerstört werden und sie permanent aus eurem Inventar verschwinden. Wählt also mit Bedacht oder nehmt Glanzpartikel, die ihr begrenzt über die Mira-Reise im Birnen-Buddy bekommt.

Wie viele Stufen das gewählte Heureka mit den ausgewählten Materialien aufsteigen wird, seht ihr rechts im Bild. Seid ihr mit eurer Wahl zufrieden, bestätigt ihr die Aktion. Abhängig vom gewählten Heureka steigen durch die Upgrades die jeweiligen Werte wie "Elegant", "Frisch" und so weiter.

Je nachdem wie viele und wertvolle Items ihr zum Aufwerten wählt, steigt das Level mehr oder weniger.

Wo bekomme ich mehr Heureka?

Um mehr Heureka-Items zu finden, müsst ihr ins Reich von Heureka. Dahin kommt ihr über die Schnellreisesäulen, sobald ihr zu Beginn des Spiels mit dem freundlichen Herren vor der Stylisten-Akademie gesprochen habt.

Drückt vor einer beliebigen Teleportsäule die Dreieck-Taste und wählt das Reich von Heureka aus. Hier wählt ihr eine Reihe von Challenges, die man unter Zeitdruck abschließen muss. Als Belohnung gibt es die begehrten Accessoires. Außerdem bekommt ihr einige Heureka für das Steigern eures Mira-Levels und als Belohnungen für manche Hauptquests.

Wie rüste ich Heureka aus? Wenn ihr ein Heureka anziehen möchtet, könnt ihr das ganz normal im Kleiderschrank tun. Ihr findet eure Heureka hier ganz weit unten in der Liste, hinter dem Make-Up. Über das Upgrade-Menü könnt ihr sie nicht ausrüsten.