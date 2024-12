Intergalactic: Release, Story, Trailer, Gameplay und mehr - Alle Infos zu Naughty Dogs neuem Spiel 'The Heretic Prophet'

Hier sind alle bekannten Infos zu Intergalactic: The Heretic Prohpet.

Nachdem Naughty Dog in den letzten 15 Jahren vor allem für die Uncharted- und The Last of Us-Spiele bekannt war, arbeitet der Entwickler jetzt an einer komplett neuen IP. Die hört auf den Namen Intergalactic: The Heretic Prophet und wurde bei den Game Awards 2024 enthüllt. Wir fassen alle bekannten Infos zum neuen Spiel zusammen.

Release: Wann erscheint Intergalactic?

Offiziell hat Naughty Dog noch kein Datum oder einen Zeitraum für den Release von Intergalactic bekannt gegeben.

Bereits 2018 gab es erste Hinweise auf das neue Projekt durch einen geleakten Casting-Aufruf. Wie Creative Director Neil Druckmann inzwischen in einem Interview verraten hat, haben seit 2020 mehr als 250 Naughty Dog-Mitarbeiter*innen am Spiel gearbeitet. Der Entwickler werkelt also schon eine Weile an Intergalactic, hält sich aber trotzdem mit dem Release noch bedeckt.

Einige Fans glauben allerdings, einen möglichen Hinweis im ersten Trailer entdeckt zu haben. Hier gibt Hauptcharakter Jordan am Ende nämlich die Zahlenfolge 7202 ein. Dreht man diese Zahlen um, ergibt sich 2027, was ein mögliches Releasejahr wäre. Dem entgegen stehen aber Aussagen von Studio Head Neil Druckmann, dass man Releasetermine nicht frühzeitig ankündigen wolle.

Für welche Plattformen kommt Intergalactic?

Intergalactic wurde für die PlayStation 5 angekündigt und wird zum Release exklusiv für die Sony-Konsole erscheinen. Ein späterer Release für PC ist durchaus möglich, aber nicht bestätigt. Auch in der Vergangenheit hat Sony viele Singleplayer-Exklusivtitel einige Jahre später auf Steam gebracht.

Gibt es einen Trailer zu Intergalactic?

Bei den Game Awards 2024 wurde ein erster Trailer gezeigt, in dem ingame Cinematics zu sehen sind. Tatsächliches Gameplay war noch nicht dabei, auch wenn die letzten Sekunden einen Ausblick darauf geben, wie das in etwa aussehen könnte:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Story: Worum geht es in Intergalactic?

Intergalactic spielt in einer alternativen Zeitlinie unserer Realität, in der Raumfahrt in den 1980er Jahren bereits weit fortgeschritten war. Entsprechend setzt das Spiel auf einen retro-futuristischen Look und ist zudem von Anime-Klassikern wie Cowboy Bebop und Akira inspiriert.

Wir schlüpfen in die Adidas-Schuhe von Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, gespielt von Tati Gabrielle. Sie ist auf der Suche nach den Mitgliedern des Verbrechersyndikats "Five Aces", mit denen sie scheinbar eine gemeinsame Vergangenheit hat. Während der Verfolgung eines Kopfgeldes strandet sie auf dem Planeten Sempiria, dem seit 600 Jahren niemand mehr entkommen ist.

Viel mehr ist über den Plot und die Charaktere noch nicht bekannt. Neil Druckmann hat aber in einem Interview ebenfalls angeteast, dass sich der Plot um eine fiktive Religion drehen wird und was passiert, wenn "man seinen Glauben in unterschiedliche Institutionen steckt."

Zuletzt wissen wir auch, dass Troy Baker (Joel in The Last of Us) einen Auftritt im Spiel haben wird. Welche Rolle er übernimmt, ist allerdings noch unklar.

Gameplay: Wie spielt sich Intergalactic?

Bislang gab es noch kein richtiges Gameplay zu Intergalactic zu sehen. Wie Druckmann aber angekündigt hat, will das Studio mit dem Titel zu seinen Action-Adventure-Wurzeln zurückkehren und laut der offiziellen Seite das "tiefgreifendste Gameplay in Naughty Dogs Geschichte" liefern.

Mit Intergalactic will Naughty Dog wieder mehr in Richtung Action-Adventure gehen.

Darüber hinaus liefert nur der Trailer einen Ausblick darauf, was uns beim Gameplay erwarten könnte. Naughty Dog scheint sich voerst vom Third-Person-Shooter-Genre zu verabschieden und stattdessen auf Nahkampf-Action zu setzen.

Immerhin sehen wir im Trailer, wie Jordan mit einer Art Energieschwert gegen einen riesigen Roboter antritt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch Fernkampfwaffen im Spiel geben wird, aber hier müssen wir schlicht weitere Informationen abwarten.

