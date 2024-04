'Die Chemie zwischen uns ist stark': Dina-Darstellerin erzählt von der guten Beziehung zu Bella Ramsey, die sie seit dem ersten Drehtag von HBOs The Last of Us Staffel 2 hat

Die Beziehung zwischen Dina und Ellie spielt in The Last of Us 2 eine wichtige Rolle.

Nach dem großen Erfolg der HBO-Serie The Last of Us dürfte es keine Überraschung sein, dass die Produktion der zweiten Staffel bereits in vollem Gange ist. Wie in The Last of Us Part 2 werden euch hier einige neue Charaktere erwarten. Darunter ist auch Dina, die von der Schauspielerin Isabela Merced verkörpert wird.

Die Chemie zwischen Dina und Ellie ist wichtig

In einem exklusiven Interview mit Collider erzählt Isabela Merced von ihrer Chemie mit The Last of Us-Star Bella Ramsey, die Ellie spielt. Wir übersetzen die Stelle für euch:

„Ich bin so aufgeregt, dass die Leute die Chemie zwischen mir und Bella sehen. Die Chemie zwischen uns ist so stark. Die Chemie war schon seit dem ersten Tag vorhanden und wir mussten keine extra Arbeit hineinstecken. Ich respektiere Bella wirklich. Ich habe gerade Catherine, Lady wider Willen gesehen und Bellas Arbeit zeigt so viel Vielfalt und Ehrlichkeit zugleich. Ich lerne so viel. Ich fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen.“ Isabela Merced zu Collider

Achtung, jetzt folgen harte Spoiler!

Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, ist wichtig für die Serie. Die Liebesgeschichte zwischen Dina und Ellie ist ein zentraler Bestandteil von The Last of Us Part 2. Auch wenn beide als Schauspielerin diese Bindung vorspielen können, macht es doch einen Unterschied, wenn die Chemie zwischen ihnen auch hinter der Kamera stimmt. Ähnliches haben wir bereits zwischen Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey gesehen.

Das könnt ihr in der 2. Staffel von The Last of Us erwarten

Wann geht's los? Aktuell sind die Dreharbeiten für die zweite Staffel von The Last of Us noch in vollem Gange. Ein Tweet verrät uns, dass dies wohl bis zum 21. August 2024 andauern werden. Deswegen erwarten wir die Veröffentlichung der zweiten Staffel frühestens Anfang 2025. Immerhin hat HBO den Release-Termin im Jahr 2025 bereits im November 2023 gewissermaßen bestätigt.

Was euch inhaltlich in der zweiten Staffel von The Last of Us erwarten könnte, zeigt dieser Story-Trailer zum zweiten Spiel:

Das Jahr 2025 bringt 'Dina' auf die Fernsehbildschirme

Ihr könnt also gespannt auf den Auftritt der Dina-Darstellerin Isabela Merced in The Last of Us 2 bleiben. Sie hat bereits in größeren Produktionen wie Madame Web und Alien: Romulus mitgewirkt. Ebenfalls im Jahr 2025 könnt ihr sie auch als Hawkgirl im neusten Superman-Film sehen.

Auf welche Charakterinteraktion in The Last of Us Staffel 2 freut ihr euch am meisten? Die zwischen Dina und Ellie oder doch eher zwischen anderen Charakteren?