The Last of Us Season 2 dreht gerade eine der kontroversesten Szenen des Spiels – und der Drehort ist ironischerweise direkt an einem Golfplatz

Die neusten Setfotos dürften alle Fans von TloU Part 2 bestens kennen...

Es sind mal wieder neue Fotos vom Set der zweiten Season von HBOs Endzeit-Serie The Last of Us aufgetaucht. Diesmal bekommen wir einen ganz besonderen Ort aus dem Prolog der Spielvorlage zu Gesicht, der allen Spieler*innen insbesondere emotional sehr im Gedächtnis geblieben sein dürfte.

An dieser Stelle natürlich eine dicke Spoilerwarnung: Im Folgenden zeigen wir euch nicht nur den genannten Ort, sondern gehen auch auf die Story von The Last of Us Part 2 ein.

Setfotos zeigen Chalet, in dem sich berüchtigte "Golf-Szene" abspielt

Was zeigen die neuesten Setfotos? Zu sehen ist ein Chalet, bzw. ein Landhaus, das im Spiel als "Baldwin-Mansion" bezeichnet wird:

Was sich dort abspielt, wissen Fans von Naughty Dogs Action-Adventure natürlich sofort: Im zugeschneiten Landhaus übernachten im Prolog von TloU Part 2 nicht nur Abby, Owen und Co., sondern es spielt sich auch eine besondere Szene ab – nämlich DIE Szene, in der wir Abbys Wut, einen Golfschläger und Ellies schmerzerfüllte Schreie zu spüren bekommen.

Ganz genau: Im Keller des Chalets erleben wir Joels letzte Momente, und diese Szene wurde in der Community sehr kontrovers aufgenommen, weil viele Fans nicht damit gerechnet hatten oder es einfach nicht akzeptieren wollten, dass Naughty Dog schon in den ersten Stunden einen Fanliebling so brutal und gnadenlos über den Jordan schickt.

Es wird spannend zu sehen sein, wie die Szene in der Serie umgesetzt und vor allem von den Zuschauer*innen aufgenommen wird, die das Spiel nicht kennen.

Und ein wenig Galgenhumor muss auch sein: Das für die Serie verwendete Chalet befindet sich in der Nähe eines Golfplatzes...

The Last of Us Staffel 2 - (Dreh-)Start, Story und alle weiteren Infos

Gibt es schon einen Starttermin? Nein, bislang ist nicht bekannt, wann genau die zweite Season von HBOs Endzeit-Show starten wird. Die Dreharbeiten sollen bis Anfang September andauern.

Ein Starttermin irgendwann Anfang 2025 ist damit wahrscheinlich. Staffel 1 der Endzeit-Serie feierte Anfang 2023 ihre Premiere.

Darum geht es in der zweiten Season von The Last of Us: Staffel 2 wird wohl wie das Spiel The Last of Us Part 2 fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ansetzen und die nun 19-jährige Ellie ins Rampenlicht rücken. Die Teenagerin begibt sich dabei auf ein blutiges Abenteuer im postapokalyptischen Seattle, wo sie zwischen die Fronten der militanten WLF-Gruppierung und den grausamen Mitgliedern der Seraphiten-Sekte gerät.

