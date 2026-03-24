JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run – Wann erscheint Episode 2? Sendezeit und Streamingdienst

Seit dem 19. März 2026 ist der neue Anime zu JoJo’s Bizarre Adventure verfügbar und hier erfahrt ihr wann und wo die neuesten Episoden kommen.

Myki Trieu
24.03.2026 | 18:14 Uhr

Johnny Joestar und Gyro Zeppeli müssen sich in einem gefährlichen Pferderennen beweisen. (© Hirohiko Araki, Shueisha Netflix) Johnny Joestar und Gyro Zeppeli müssen sich in einem gefährlichen Pferderennen beweisen. (© Hirohiko Araki, Shueisha / Netflix)

Fast sechs Jahren nach dem Release des vorherigen Teils erscheint endlich der siebte Teil der Anime-Adaption von JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run und Fans können sich auf eine weitere Staffel voller Action freuen.

Damit ihr auch keine einzige Episode verpasst, haben wir euch hier die wichtigsten Informationen zum Release der jeweils nächsten Folge zusammengefasst.

Release und Sendezeit – Wann erscheint Episode 2 von Steel Ball Run?

  • Release: vermutlich 25 oder 31. März 2026
  • Uhrzeit: ungefähr 18:00 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Netflix
  • Synchronisation: Deutsch und OMU (Original japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln) 

Aktuell gibt es weder ein festes Releasedatum, noch Informationen zur zweiten Episode des Steel Ball Run-Animes. Sollte Netflix sich jedoch an den gängigen wöchentlichen Release-Rhythmus halten, sollte die zweite Episode am 25. März 2026 erscheinen.

Es könnte aber auch sein, dass sich die zweite Folge bis zur darauffolgenden Woche verzögert, da zur Premiere eine Doppelfolge (Episode 1 ist über 48 Minuten lang) erschien. In dem Fall würd es dann erst am 31. März 2026 weitergehen.

Video starten 2:10 Trailer zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion

Darum geht es in JoJo’s Bizarre Adventure

Bei JoJo’s Bizarre Adventure beruht auf dem namensgebenden Manga von Hirohiko Araki und der erzählt die Geschichte zweier verfeindeter Familien: den Joestars und den Brandos. 

In Teil 1: Phantom Blood zeigt der Anime, wie der Kampf zwischen den beiden Familien überhaupt entstanden ist. Dio Brando, der Jonathan Joestar schon immer aus bestimmten Gründen gehasst hat, wollte ihm nicht nur schaden, sondern ihm grundsätzlich in allem überlegen sein.

Hass und Rivalität führten immer wieder zu brutalen Auseinandersetzungen, in denen übernatürliche Kräfte zum Einsatz kamen. Die manifestieren sich im Kampf als sogenannte “Stands”. 

Die “Stands” treten in Form von Astralprojektionen auf und sind von Person zu Person unterschiedlich. Sie sind eine visuelle Manifestation der Seelen des Anwenders und haben ein jeweils einzigartiges Aussehen und besondere Fähigkeiten..

Die darauffolgenden Staffeln von JoJo’s Bizarre Adventure verfolgen den Konflikt der beiden Familien über die folgenden Generationen hinweg.

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Alternative Zeitlinie in Steel Ball Run

Bei Steel Ball Run handelt es sich um den siebten Teil der Reihe und der umfasst eine alternative Zeitlinie. Die Geschichte spielt im Wilden Westen in den Jahren 1890 und 1891. Diesmal geht es weniger um traditionelle Kämpfe, sondern um ein großes Pferderennen – den “Steel Ball Run”.

Der wurde vom Antagonisten Funny Valentine ins Leben gerufen, der mithilfe der Teilnehmer*innen versucht, die verteilten Körperteile des Heiligen Pferdes zu finden.

Hauptcharaktere Johnny Joestar und Gyro Zeppeli nehmen am Rennen teil, um Valentine das Handwerk zu legen – müssen sich dabei aber vor allerlei Attentäter*innen und anderen brutalen Teilnehmer*innen in Acht nehmen.

Habt ihr JoJo’s Bizarre Adventure schon gelesen oder gesehen? Und wie hat euch die erste Episode von Steel Ball Run gefallen?

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