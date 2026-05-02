Kagurabachi: Release, Streamingdienst, Episodenzahl und alle anderen wichtigen Infos zum Anime

Das Studio hinter der Anime-Adaption von Kagurabachi ist endlich bekannt und hier erfahrt ihr alles weitere zur kommenden Anime-Serie des Sensations-Mangas von 2023.

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
02.05.2026 | 09:00 Uhr

Der Kagurabachi-Anime befindet sich schon in der Produktion. (© Takeru Hokazono, Shueisha, Project Kagurabachi) Der Kagurabachi-Anime befindet sich schon in der Produktion. (© Takeru Hokazono, Shueisha, Project Kagurabachi)

Kagurabachi gehörte im Jahr 2023 zu den großen Manga-Sensationen im Shonen Jump-Magazin und Fans warten seitdem auf die Ankündigung einer Anime-Adaption. Nach Jahren der Spekulationen und des Wartens ist es nun so weit: Die offizielle Anime-Adaption des beliebten Mangas wurde angekündigt.

Damit ihr den Einstieg der Serie nicht verpasst, haben wir euch die wichtigsten Infos zur Anime-Adaption in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

Release – Wann erscheint Kagurabachi?

  • Release: April 2027
  • Uhrzeit: Noch nicht bekannt
  • Streamingdienst: vermutlich Netflix
  • Episodenzahl: vermutlich zwischen 12 und 15 Episoden
  • Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Mit dem Release des Trailers wurde die Produktion der Anime-Serie offiziell bekanntgegeben und endlich wurden auch die ersten Bilder gezeigt. Bisher kennen wir allerdings nur den Release-Zeitraum im April 2027. Auf einen genauen Start-Termin für die Serie warten wir indes noch.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zur kommenden Anime-Serie sehen:

Video starten 0:45 Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion

Die ersten Folgen des Animes sollen jedoch zum Release in Kinos erscheinen. Ob es die Folgen auch in deutschen Kinos geben wird, ist noch unklar.

Das Animationsstudio hinter der Anime-Adaption von Kagurabachi

Abseits der großen Ankündigung der Anime-Adaption wurde natürlich auch das Studio hinter der Serie enthüllt: Cypic, die für ihre Werke That Summer Hikaru Died, Umamusume: Cinderella Gray oder Apocalypse Hotel bekannt sind.

Darunter gehört auch der Animator und Regisseur Tetsuya Takeuchi, der bereits in der Vergangenheit für seine animierten Kampf-Szenen, beispielsweise in Naruto, Sword Art Online oder Jujutsu Kaisen, einen Legendenstatus in der Community erreicht hat.

Hier sind einige Beispiele seiner Arbeit im X-Beitrag von User*in Myamura:

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Worum es noch einmal in Kagurabachi geht

Kagurabachi erzählt die Geschichte des jungen Mannes Chihiro Rokuhira, der einen blutigen Rachezug bestreitet. Er führte mit seinem Vater, einem legendären Schwertschmied, ein friedliches Leben und wurde sogar von ihm in der Schwertschmiedekunst unterrichtet.

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Das friedliche Leben hielt jedoch nicht lange an, denn Chihiros Vater wurde brutal ermordet und die mächtigen sechs verzauberten Klingen in seinem Besitz gestohlen. Somit schwor Chihiro sich nicht nur Rache an die Mörder seines Vaters auszuüben, sondern auch die gestohlenen Klingen zurückzubringen.

Seine Rache zwingt ihn dazu, sich mit der Geschichte der verzauberten Klingen seines Vaters zu befassen und in welche Gefahr diese Klingen ganz Japan bringen.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Kagurabachi?

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