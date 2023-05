FF16 könnte der letzte Teil der Reihe mit einer Nummer sein, wenn es nach Square Enix geht.

Seitdem die Final Fantasy-Reihe vor knapp 35 Jahren ihren Anfang genommen hat, gehört die Zahl hinter dem Titel bei jedem Hauptableger für viele Fans der Reihe einfach dazu. Das könnte sich aber möglicherweise in Zukunft ändern, wenn es nach Square Enix geht. Dann könnte Final Fantasy 16 sogar der letzte nummerierte Teil der Reihe sein. Grund ist, dass es für Neueinsteiger nicht zu verwirrend werden soll.

Bekommt Final Fantasy 17 einen ganz anderen Namen?

Im Interview mit GQ hat FF16-Producer Naoki Yoshida unter anderem auch darüber gesprochen, warum die Final Fantasy-Reihe so lange so erfolgreich sein konnte. Als Grund führt er an, dass jeder Teil der Reihe seine eigenen einzigartigen Charaktere und Welten hat, statt eine kontinuierliche Story weiterzuerzählen.

Genau aus diesem Grund hält er die nummerierten Titel aber auch für keine gute Idee und hat das Thema mit seinen Vorgesetzten bei Square Enix diskutiert. Die Zahlen seien nämlich einfach zu verwirrend für neue Spieler*innen. Schließlich ist der Gedanke für Neulinge naheliegend, dass man mit dem ersten Teil anfangen muss, um die Geschichte verstehen zu können:

Es ist schwer für das Marketing, weil wir bei jedem nummerierten Teil, den wir in der Reihe releasen, sagen müssen 'Es ist okay, ihr müsst die anderen Titel nicht spielen.' [...] Man nehme Final Fanatsy 14 als Beispiel. Ein neuer Spieler denkt sich 'Moment, warum muss ich Final Fantasy 14 spielen, wenn 16 schon draußen ist?' Warum nennen wir es nicht einfach Final Fantasy Online – nehmt die Nummer einfach komplett weg und es ist leichter zu verstehen.

Wollt ihr mehr dazu wissen, was euch bei Final Fantasy 16 erwartet, könnt ihr hier das Video zur Gameplay-Preview sehen:

9:37 Wir haben endlich Final Fantasy 16 gespielt: Hier trifft Mittelalter auf Godzilla!

Eine sinnvolle Neuerung, falls sie denn kommt

Der Gedanke macht natürlich Sinn, immerhin wird der Einstieg mit mittlerweise 16 Haupt- und zahlreichen Nebenablegern der Final Fantasy-Reihe für Neulinge nicht gerade einfacher. Dennoch dürfte sich die Vorstellung davon, dass es vielleicht kein "Final Fantasy 17" - zumindest mit diesem Titel - geben könnte, für viele Fans gewöhnungsbedürftig anfühlen.

Aktuell ist aber natürlich noch nichts in Stein gemeißelt. Zwar wurde die mögliche Änderung zumindest diskutiert, aber die Entscheidung liegt letztlich bei Square Enix.

Wie würdet ihr es finden, wenn das nächste Final Fantasy nicht die Nummer 17 tragen würde? Würde euch etwas fehlen oder fändet ihr es vielleicht sogar praktischer?