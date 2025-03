In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es eine Tutorial-Einblendung, die uns alle zur Weißglut treibt - wie oft habt ihr sie schon gesehen?

Wenn du einfach nur durch Böhmen reiten willst und ständig unnötige Tipps bekommst.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist weiß Gott kein Spiel, das uns an die Hand nimmt und bei jedem Schritt genau anleitet. Ganz im Gegenteil. Viele Mechaniken erklärt uns das RPG gar nicht so richtig.

Dafür hat sich eine Tutorial-Einblendung fast schon in die Augen vieler Spieler*innen eingebrannt. Inzwischen ist der Tipp ein echtes Meme.

Wisst ihr, wie der Hase ... äh das Pferd ... läuft?

Preisfrage: Müsst ihr in Kingdom Come 2 vorwärts (linker Stick) gedrückt halten, während ihr mit höchster Geschwindigkeit reitet? Nun schreien wahrscheinlich alle von euch: "NEIN!" Denn, ja, wir wissen es langsam alle! Die Infobox, die das verrät, wird nämlich immer und immer wieder eingeblendet.

Viele Spieler*innen halten die Taste aber trotzdem intuitiv, insbesondere weil das gute Ross auch relativ schnell wieder langsamer wird. Die Meldung klebt dann beim Reiten ständig im Bild.

Das würde in anderen Spielen, in denen das Sichtfeld sowieso mit sämtlichen Einblendungen und Hinweisen gefüllt ist, wahrscheinlich gar nicht so sehr auffallen.

In KCD2 sind da standardmäßig jedoch nur ein kleiner Kompass und ein sehr unauffälliger Lebensbalken mit einigen Zusatzinfos zu sehen. Dadurch sticht das Tutorial einfach nervtötend heraus.

Inzwischen schon ein Meme

Die Community ist genervt von der dauernd aufploppenden Info, amüsiert sich aber auch prächtig darüber. Im Subreddit beschweren sich Fans über die Nachricht oder lassen sich eigene, abgewandelte Texte einfallen, die wüste Drohungen aussprechen, falls wir noch mal die entsprechende Taste halten.

Ein Fan auf TikTok sagt es mit den äußerst treffenden Worten von Bill Withers aus dem Soul-Klassiker (nicht zu verwechseln mit Souls) "Ain't no Sunshine when she's gone":

I know, I know, I know, I know ... (Ich weiß, ich weiß ...)

Könnt ihr das Tutorial auch nicht mehr sehen? Dann könnt ihr euch schon freuen. Mitte März kommt nämlich ein Patch, mit dem ihr die Meldung endlich los sein dürftet. Das ist aber natürlich nicht alles, was in dem Update steckt. Insgesamt sind über 1000 Fixes enthalten.

Außerdem gibt es auch erste neue gratis Inhalte, nämlich den Barber Shop, mit dessen Hilfe ihr Heinrich bald schicke Frisuren und Bärte verpassen könnt.

