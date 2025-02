Kingdom Come Deliverance 2: Riesiger Patch 1.2 verbessert bald Controllersteuerung, bringt 1000 Fixes und neue Inhalte

Bald erscheint Patch 1.2 und der bringt jede Menge Neuerungen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen und hat bisher nur einen kleinen Patch mit wenigen, ausgewählten Fixes erhalten. Bald schon soll aber eine große Ladung Verbesserungen nachgereicht werden. Patch 1.2 setzt bei über 1000 unterschiedlichen Problemen an.

Besonders spannend ist, dass die Controllersteuerung verbessert werden soll. Außerdem kommen bereits die ersten neuen Inhalte dazu, auf die sich einige Spieler*innen sehr freuen dürften.

Das steckt in KCD2 Patch 1.2

Entwickler Warhorse Studios hat in einem Livestream ausführlich über die geplanten Veränderungen in Patch 1.2 gesprochen, aber auch schon verraten, was uns darüber hinaus noch erwartet.

Wann erscheint Patch 1.2? Genau ist das noch nicht bekannt, aber ganz grob rechnet Warhorse mit Mitte März. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden.

Kämpft ihr aktuell noch eher mit der Controllersteuerung als mit den Feinden im Spiel? Tatsächlich haben auch wir im Test bemängelt, dass die Tastenbelegung und Steuerung in einigen Bereichen etwas umständlich und unintuitiv ausfällt. Auch aus unserer Community kamen bereits kritische Stimmen.

Umso schöner, dass Warhorse hier noch nachbessern will. Es soll sogar Tasten-Neubelegungen geben. Wir dürfen gespannt sein, wie das dann im Detail aussieht und ob beispielsweise das Schlösserknacken mit dem Controller einfacher wird.

Insgesamt sollen über 1000 Fixes im Patch stecken. Warhorse arbeitet tatsächlich schon seit fünf Monaten daran!

Neue Inhalte

Auch die ersten kostenlosen neuen Inhalte kommen bereits einen guten Monat nach Release ins Spiel. Wir bekommen nun den bereits im Trailer angekündigten Barbershop.

1:23 Kingdom Come: Deliverance 2-Trailer verrät, welche DLC-Inhalte nach dem Launch kommen

Autoplay

Das bedeutet, dass wir Heinrich in Zukunft mit Bärten und Frisuren anpassen können. Eine frische Rasur soll sogar einen Charisma-Bonus bringen.

Was ist mit den kompletten Patch Notes zu KCD2 Patch 1.2?

Die gesamte Liste an Patch Notes ist bisher noch nicht bekannt, aber wir werden euch natürlich darüber informieren, sobald Warhorse sie bekanntgibt.

Neue Inhalte folgen auch nach 1.2 noch

Im Stream hat Warhorse auch gleich noch über Inhalte gesprochen, die mit späteren Patches kommen. Dazu gehört beispielsweise der optionale Hardcore-Modus, der das RPG noch schwerer macht. Unter anderem müssen wir bei deme anfangs negative Perks für Heinrich wählen, wie dass er permanent stinkt.

Welche Verbesserungen wünscht ihr euch besonders und freut ihr euch auf die Verbesserung der Controllersteuerung?