Kingdom Come 2-Macher sagen, sie haben das längste Skript und die meisten Dialogzeilen aller Zeiten - soll sogar Baldur's Gate 3 übertreffen

Da freut sich Heinrich: Es gibt ordentlich was zu besprechen!

In Kingdom Come: Deliverance 2 dürfen wir uns auf gleich zwei Maps im mittelalterlichen Böhmen austoben. Insgesamt soll die Spielwelt rund doppelt so groß ausfallen wie noch im ersten Teil. Aber das ist nicht das Einzige, bei dem das Spiel klotzen statt kleckern will. Motto ist wohl auch: Wir müssen reden!

Schon vor einigen Monaten haben die Entwickler mit ihrer Aussage zur Anzahl der Wörter für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt wollen sie sogar Baldur's Gate 3 den Thron in Sachen Skriptlänge streitig machen.

Das sagen die Kingdom Come 2-Entwickler zur Skriptlänge

In einem neuen Post auf X (ehemals Twitter) beansprucht Game Director Daniel Vavra einen hart Rekord für sein Spiel. Er schreibt:

"Soweit ich weiß, ist es das längste Skript aller Zeiten für ein Spiel. Inklusive Baldur's Gate 3."

Dabei repostet der Warhorse-Entwickler einen Post aus dem August 2024, in dem er sich bereits zur Anzahl der Wörter geäußert hat. Das Skript umfasst demnach 2,2 Millionen Wörter. Vavra sagt zudem, dies entspreche 100 Skripts für typische 2-stündige Filme oder 25 durchschnittlichen Romanen, wobei es natürlich gerade bei den Büchern sehr große Unterschiede gibt.

Die Baldur's Gate 3-Entwickler rufen ähnliche Zahlen auf: Auch das englische Skript des Fantasy-RPGs soll über 2 Millionen Wörter umfassen (via GameRant). Daneben hatte Larian als Hausnummer auch 174 Stunden Zwischensequenzen genannt.

Mehr zum Thema Dieses massive PS5-RPG bietet euch ganze 174 Stunden Zwischensequenzen von Eleen Reinke

Eine ganz genaue Wortanzahl hat Larian nicht genannt. Zumindest legen die bekannten Entwickleraussagen aber nahe, dass sich beide Spiele in sehr ähnlichen Sphären bewegen.

Diese Erfahrung haben wir in den ersten 10 Spielstunden mit Dialogen gemacht

In unseren ersten zehn Spielstunden mit Heinrich, über die wir bereits berichten dürfen, waren wir bereits beeindruckt, wie ausführlich die Dialoge ausfallen. In Haupt- und Nebenquests haben wir oft die Möglichkeit, sehr unterschiedlich zu reagieren oder optional noch mehr zu bestimmten Themen herauszufinden.

11:56 Wir haben die finale Version von Kingdom Come 2 gespielt: Unsere Eindrücke aus den ersten 10 Stunden

Autoplay

Mit möglichst vielen Personen zu sprechen und möglichst viele Nachfragen zu stellen, hat sich für uns oft gelohnt, weil wir dadurch wichtige Zusatzinfos bekommen haben, dank denen wir anders vorgehen konnten. Darüber hinaus sind wir auch ganz zufällig auf NPCs in der Welt gestoßen, die an gar keine Quest gebunden waren, aber trotzdem einiges aus ihrem Leben zu berichten hatten.

Führt in in RPGs gerne ausgiebige Gespräche oder schaut euch lange Cutscenes an?