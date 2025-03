Kingdom Come Deliverance 2 in 3rd-Person oder Iso-Ansicht: Das Spiel sieht nicht nur aus der Ego-Perspektive richtig gut aus

Auch Henry findet es spannend, sich mal von Außen zu betrachten.

Kingdom Come Deliverance 2 ist ein richtig hübsches Spiel, das wir abseits von den kinoreifen Cutscenes ausschließlich in der Egoperspektive erleben. Das trägt enorm zur Immersion bei, ist für einige aber dennoch ein dicker Minuspunkt, weil sie entweder aus Geschmacksgründen oder Problemen mit Motion Sickness lieber in einer anderen Ansicht spielen würden.

So sieht das Rollenspiel in Iso-Ansicht und 3rd-Person aus

Wie Kingdom Come 2 in anderen Ansichten aussehen würden, zeigt die Community. Auf Reddit gibt es etwa ein gefeiertes Video, das das Spiel aus der Vogelperspektive zeigt. Schaut am besten einmal rein, es lohnt sich:

Im Video sehen wir nicht nur, wie hübsch das Spiel auch abseits der Egoperspektive ausschaut, wir können auch sehen, wie einige Animationen aussehen, die wir normalerweise nicht so Gesicht bekommen. Wenn Heinrich etwa vom Pferd fällt, weil er mit seinem Kopf gegen den Balken einer Scheune gestoßen ist, sieht das direkt noch viel witziger aus.

Noch etwas spannender sollte für die meisten aber der 3rd-Person Modus sein. Diesen könnt ihr sogar nicht nur anschauen, sondern auch selbst ausprobieren. Die Mod Third person view TPV Camera Mode auf dem PC macht das möglich. Die könnt ihr via Nexus Mods herunterladen und testen. Eine Anleitung findet ihr auf der obenhalb verlinkten Seite der Mod.

Wie das Ganze in Bewegung aussieht, seht ihr hier:

Wichtig ist dabei, dass die Mod nur die Kamera anpasst und euch zwar ermöglicht, jederzeit zwischen First-Person und 3rd-Person umzuschalten, das Spiel aber weiterhin für die Egoperspektive ausgelegt ist.

Besonders in den Kämpfen fehlen euch einige Anzeigen, dafür gibt es aber auch etwas mehr Übersicht. Mindestens für die Erkundung der Welt und Spaziergänge durch idyllische Wälder und Felder ist die Mod aber ganz sicher eine super Sache.

Zwar keine neue Ansicht, dafür aber zahlreiche Fixes und auch inhaltliche Neuerungen brachte der letzte Patch zum Rollenspiel-Meilenstein. Wir können Heinrich jetzt etwa neue Frisuren und auch Bärte verpassen.

Wie seht ihr das? Würdet ihr Kingdom Come Deliverance 2 auch lieber in 3rd-Person oder gar Iso-Perspektive spielen? Oder zockt ihr ohnehin am liebsten in der Egoansicht? Verratet es uns in den Kommentaren!