Kingdom Come: Deliverance 2 - Zwei der besten Pferde im Spiel könnt ihr gratis bekommen - das lässt sich aber leicht verpassen!

Ihr habt keinen Spaß mit Pebbles? Wartet mal ab!

Heinrichs Pferd Pebbles kann einen in Kingdom Come: Deliverance 2 schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen. Schließlich ist das treue Ross nicht gerade schnell, ausdauernd oder mutig, was sich auch im geringen Wert der Stute von unter 500 Groschen spiegelt.

Aber tatsächlich kann sie sich zu einem der besten Pferde im Spiel mausern – das lässt sich aber sehr leicht verpassen! Und es gibt noch einen zweiten Gaul mit ungeahnten Entwicklungsmöglichkeiten.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Wir verraten hier, welche Möglichkeiten ihr in der Story beim Thema Pferd habt, bleiben aber bei diesem Aspekt. Ihr müsst euch also über dedizierte Infos zur Haupthandlung nicht sorgen.

Meine Treue zu Pebbles habe ich erst mal bereut

Das Wichtigste in Kürze Heinrichs altes Pferd Pebbles ist anfangs eher ein "Klappergaul" mit schlechten Werten.

Reitet ihr lange genug mit der Stute durch die Gegend, schaltet ihr einen versteckten Perk namens "Gute alte Pebbles" frei. Damit verbessern sich ihre Werte erheblich und sie wird zu einem der besten Rösser im Spiel

Ihr habt in einer Hauptmission die Möglichkeit, Pebbles gegen ein Pferd namens Hering zu tauschen, der nur geringfügig besser ist als die anfängliche Pebbles.

Auch Hering hat einen versteckten Perk, der ihn nach einiger Zeit erheblich verbessert, wodurch er die aufgewertete Pebbles sogar noch knapp übertrifft.

Heinrichs alte Apfelschimmel-Stute Pebbles dürfte für viele Spieler*innen das erste Pferd sein, das sie in Kingdom Come 2 besitzen. Wir können es schließlich mit entsprechender Verhandlung kostenlos erhalten, wenn wir es bei einem Händler finden. Allerdings können wir relativ früh innerhalb der Story – ebenfalls gratis – auf ein besseres Pferd namens Hering umsatteln.

Ich habe dieses Angebot ausgeschlagen. Mir gefiel unter dem Rollenspiel-Aspekt einfach die Idee, dass Heinrich das Abenteuer mit seinen treuen vierbeinigen Begleitern bestreitet und es hätte sich ein bisschen wie Verrat angefühlt, Pebbles einzutauschen.

Im späteren Verlauf habe ich die Entscheidung jedoch bitter bereut. Bei Rennen ließen mich Herausforderer in einer Staubwolke zurück. Und auch wenn ich nur zügig von A nach B kommen wollte und dafür die Sporen gab, wurde der arme Heinrich regelmäßig zur Strafe aus dem Sattel katapultiert.

Ich habe Pebbles schon angedroht, sie beim Metzger abzugeben (das funktioniert allerdings nicht wirklich im Spiel) und hatte vor, mir bei nächster Gelegenheit und dickerem Geldbeutel ein richtig gutes Pferd bei einem Händler zu kaufen. Aber genau dann passierte etwas Unerwartetes!

Versteckter Perk fürs Gratis-Pferd

Nachdem ich fluchend über die zweite Map geritten bin und mich ein paar Banditen gestellt habe, habe ich auf einmal völlig überraschend den versteckten Perk "gute alte Pebbles" freigeschaltet. Dazu gab es noch die Info, dass sich die Werte meines Pferdes gesteigert haben und einen sehr schönen Eintrag im Menü, darüber, wie Heinrich dem Spott über seine treue Stute trotzt.

Samara Summer Samara hat eine große Vorliebe für RPGs und Action-RPGs und nimmt es mit dem Rollenspiel-Element gerne mal ernst. Sie spielt ihre Charaktere gerne nach eigenen Vorstellungen und trifft nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen für sie, sondern die, die sich passend anfühlen.

Bei der Überprüfung dieser Werte erlebte ich mein blaues Wunder. Pebbles wird dadurch nicht nur um Längen besser als zu Beginn, sondern schlägt nicht nur locker Hering und auch fast jedes andere Pferd, das uns bisher untergekommen ist. Ihr Wert hatte sich sogar mehr als verzehnfacht, von vorher 480 Groschen auf stattliche 5040!

Hier seht ihr die Werte von Hering und Pebbles nach der "Aufwertung" im Vergleich:

Werte Pebbles nach Aufwertung Hering Ausdauer 216 174 Kapazität 385 158 Geschwindigkeit 53 39 Mut 12 14 Wert 5040 1640

Spitzenpferd: Nur in Sachen Mut schlagen andere Pferde Pebbles immer noch regelmäßig. Ich hatte sehr viel Spaß damit, mir die Werte anderer Rösser bei Händlern anzuschauen und immer wieder festzustellen, dass meine Stute nun haushoch überlegen ist.

Aber für Hering gibt es auch einen versteckten Perk!

Falls ihr euch jetzt aber schon für Hering entschieden habt, ist das aber auch gar kein Problem. Für ihn gibt es nämlich auch einen solchen versteckten Perk samt kleiner Geschichte im Menü, wodurch er sich um Längen verbessert. Unterm Strich schlägt er damit sogar Pebbles, allerdings nicht mit großem Abstand.

Jedenfalls steht fest: Die zwei kostenlosen Gäule werden damit besser als die richtig teuren Rösser bei Händlern. Eine Ausnahme stellt da nur beispielsweise Attila dar, ein Hengst, der zu einem Auftrag in einer Nebenmission im zweiten Gebiet gehört. Das Geld für eins der besseren Pferde bei den Händlern könnt ihr euch aber wirklich sparen!

Reitet ihr aktuell Pebbles und welche Erfahrungen habt ihr mit Heinrichs Ross gemacht?