Kingdom Come Deliverance 2: Datum für den ersten Story-DLC und Update 1.3 mit neuen Inhalten ist bekannt - nächste Woche gehts los

Im ersten KCD2-DLC geht es künstlerisch zu.

Das muss man den Entwickler*innen von Warhorse lassen: Kingdom Come: Deliverance 2 wird nicht so schnell langweilig. Nach dem Release des riesigen Open World-Spiels am 4. Februar, tonnenweise Bugfixes und einem kostenlosen Inhalts-Update vom 15. April steht nun schon der erste große DLC in den Startlöchern.

Schon nächste Woche geht es los

Heute hat sich Warhorse Studios auf Social Media zu Wort gemeldet und endlich einen Release für das nächste Update bekannt gegeben.

Los geht es schon am 15. Mai, diesmal mit gleich zwei Neuerungen. Zum einen erscheint der erste kostenpflichtige Story-DLC für Kingdom Come: Deliverance 2 mit dem Namen “Tödliche Pinsel”.

Zum anderen gibt es aber auch wieder ein kostenloses Update für alle, das Neuerungen und Bugfixes enthält. Es bleibt also spannend im mittelalterlichen Böhmen.

A skull, a secret, and a painter with a past - Henry's next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/Gt8Pp8fgwc — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 8, 2025

Das steckt im DLC

Hauptsächlich bekommt ihr mehr Story. Die neue Missions-Reihe dreht sich um den exzentrischen Maler Meister Voyta, auf den ihr nahe der Burg Trosky trefft. So könnt ihr die Quest schon recht früh starten, aber wir raten euch, am besten schon das zweite Gebiet freigeschaltet zu haben.

Denn die Geschichte beginnt zwar in Trosky, wird euch aber auch in die Region um Kuttenberg führen. In beiden Gebieten sollt ihr als Muse für den Maler fungieren, was bestimmt wieder in Chaos ausarten wird.

Zusätzlich könnt ihr eure eigenen Schilde designen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen vielen Motiven und Farben, um euer ganz eigenes Familienwappen zu erstellen. Auch hier nimmt sich KCD2 nicht ganz so ernst. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf ein rosa Schild mit süßen Kätzchen.

Mehr Inhalte für alle

Falls ihr kein Geld ausgeben möchtet, dann gibt es trotzdem ordentlich was zu tun. Denn ihr könnt euch mit dem neuen kostenlosen Update auch an Pferderennen versuchen. Dabei messt ihr euch entweder in Geschwindigkeit oder eurem Umgang mit dem Bogen, wenn ihr versucht, während des Reitens Ziele zu treffen.

Zudem gibt es einige Balance-Anpassungen. So haben Händler*innen einiges mehr an Geld und Gegner sollen gegen Ende des Spiels nicht mehr einfach umfallen, wenn ihr sie nur schief anschaut.

Freut ihr euch schon auf nächste Woche Donnerstag und kehrt dann nach Böhmen zurück?