Erscheint Kingdom Come: Deliverance 2 im Game Pass? So steht es um den Release im Abo Service

Leider haben wir erst mal keine guten Nachrichten für euch.

Nächste Woche ist es so weit: Heinrich tritt rund sieben Jahre nach Release von Kingdom Come: Deliverance sein zweites Abenteuer an. Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Falls ihr Hoffnungen hattet, den Titel gleich zu Release im Game Pass zocken zu können, müssen wir euch aber leider enttäuschen.

Kingdom Come: Deliverance 2 zumindest erst mal nicht im Game Pass

Der zweite Teil des Mittelalter-RPGs wurde von Warhorse Studios entwickelt. Als Publisher steht Deep Silver/Plaion hinter dem Titel. Ein Day One-Launch im Game Pass ist nicht geplant. Es wäre aber immerhin möglich, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt doch noch im Abo Service verfügbar wird.

Auch der erste Teil landete erst einige Zeit nach Release im Game Pass, ist aber aktuell ebenfalls nicht mehr für Mitglieder verfügbar. In PS Plus ist das Spiel ebenfalls nicht enthalten.

11:56 Wir haben die finale Version von Kingdom Come 2 gespielt: Unsere Eindrücke aus den ersten 10 Stunden

Das heißt also, falls ihr Kingdom Come 2 am Dienstag direkt zu Release zocken oder noch den Vorgänger nachholen wollt, müsst ihr zusätzliches Geld auf den Tisch legen, selbst falls ihr über die Abos verfügt.

Wer aber Game Pass Ultimate-Mitglied ist, spart beim ersten immerhin Teil 6 Euro. Die Standard-Edition kostet normalerweise 29,99 Euro im Xbox Store.

Die Standard-Edition von Kingdom Come 2 kostet 69,99 Euro im Xbox- und PS Store, sowie 59,99 Euro auf Steam.

Wann kommt unser Test zu Kingdom Come: Deliverance 2?

Wir dürfen euch am Montag, den 3. Februar ausführlich berichten, ob uns das Mittelalter-RPG gepackt hat.

Darum geht's: Kingdom Come 2 spielt Anfang des 15. Jahrhunderts in Böhmen und setzt die Geschichte von Heinrich fort. Zum Auftakt der neuen Story soll er eigentlich nur als Leibwache für sicheres Geleit sorgen, während sein Herr, der junge Adlige Hans Capon, einen wichtigen Brief überbringt.

Nachdem die Mission aber aufgrund eines Überfalls scheitert, wird die Sache wesentlich komplizierter. Ihr erkundet im Laufe des Abenteuers zwei offene Maps und habt beim Erledigen von Haupt- und Nebenquests große Freiheiten, müsst euch aber auch den strengen Regeln des mittelalterlichen Lebens beugen.

Freut ihr euch schon auf Kingdom Come 2 oder seid ihr euch noch nicht sicher, ob das was für euch ist und hättet daher gerne die Möglichkeit, im Game Pass erst mal reinzuschnuppern?