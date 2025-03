Kingdom Come Deliverance 2-Hotfix 1.2.2 behebt endlich extrem nervige Bugs, mit denen Fans seit Update 1.2 kämpfen - alle Patch Notes

Heinrich kann zwar seit Patch 1.2 frisiert werden, litt aber auch unter neuen Problemen.

Patch 1.2 hatten viele Kingdom Come: Deliverance 2-Fans bereits sehnlich erwartet. Er brachte nicht nur das Barber Shop-Update, dass sich die Community gewünscht hatte, sondern auch über 1000 Fixes. Leider haben sich dabei aber wieder neue Probleme eingeschlichen.

Warhorse Studios hat darum jetzt mit einem Hotfix nachgebessert. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Warhorse hat das Update auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) angekündigt und schreibt dazu:

Hotfix 1.2.2 is here - smoothing out trespassing woes and more.

➡️Link to full patch notes down below. #KCD2 pic.twitter.com/pUKdVtt3KQ