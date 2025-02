Kingdom Come Deliverance 2: Interaktive Map zeigt die wichtigsten Points of Interest

Da freut sich Heinrich. Mit den interaktiven Karten findet ihr wichtige Punkte im Handumdrehen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein riesengroßes Rollenspiel, in dem ihr in zwei ausladenden Arealen jede Menge entdecken könnt. Die Ingame-Map erleichtert zwar die Navigation im Spiel, wenn ihr allerdings wirklich nichts verpassen wollt, lohnt sich die Nutzung einer interaktiven Karte.

Und genau eine solche haben unsere Kolleg*innen von gamepressure.com erstellt. Darauf findet ihr alle wichtigen Points of Interests des RPGs.

Kingdom Come: Deliverance 2: Interactive Maps für beide Regionen

Unten haben wir beide Karten für euch eingebunden:

Die Maps können euch gerade zu Beginn des Spiels die Orientierung erleichtern, wenn große Teile der Ingame-Map noch unter Wolken verborgen sind. Der größte Clou ist jedoch, dass ihr Filter für bestimmte Elemente anwenden könnt, die euch dann die jeweiligen Punkte auf den Karten anzeigen.

Zu diesen Filtern gehören unter anderem:

Alchemie-Stationen

Fähigkeitenlehrmeister

Schnellreisepunkte

Händler

Würfelspiele

Nebenmissionen

Betten

Nester

Badehäuser

etc.

Wichtiger Hinweis: Die Maps befinden sich derzeit noch in Arbeit und werden in der näheren Zukunft noch um weitere Punkte und eventuell auch Filter ergänzt. Es kann also sein, dass bei manchen Kategorien noch nicht alle Points of Interest enthalten sind.

0:52 Kingdom Come Deliverance 2 - Schnell Geld verdienen - so geht's!

Falls ihr darüber hinaus noch Hilfe bei Kingdom Come: Deliverance 2 benötigt, können wir euch unsere zahlreichen Guides und Tipps-Artikel ans Herz legen, die wir bereits für das Warhorse-RPG verfasst haben. Unten findet ihr einige davon verlinkt.

Kingdom Come: Deliverance 2 versetzt euch wie schon der erste Teil ins Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts. Als Held Heinrich erkundet ihr zunächst die Region um Burg Trosky, später verschlägt es euch dann in das Gebiet rund um die Münzprägestadt Kuttenberg. KCD2 ist Anfang Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen.