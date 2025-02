Kingdom Come: Deliverance 2 - Die besten Perks zum Start

Mit ein paar richtigen Perk-Entscheidungen steigt ihr schnell vom Bettler zum König auf.

Auch wenn man es Kingdom Come: Deliverance 2 im ersten Moment nicht direkt ansieht: im Kern ist es ein waschechtes Rollenspiel, in dem eure Statuswerte und Talente oft wichtiger sind als eure Geschicklichkeit als Spieler*in. Daher geben wir euch ein paar Tipps, wie ihr euch das Spiel schnell etwas erleichtern könnt.

Die besten Talente der vier Grundwerte

Hierunter fallen die Talente der Werte Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Außerdem bekommt ihr noch allgemeine Talente aus eurer Hauptstufe.

Hauptstufe

Bürger und Dorfheld wirken zusammen, solange ihr einen positiven Ruf habt. Den solltet ihr eigentlich immer haben. Es ist schon fast schwerer einen negativen Ruf zu bekommen.

Euer erster Punkt sollte hier in Charmanter Mann fließen, damit sich euer Ruf schneller verbessert. Das hat nur Vorteile, da Wachen euch mehr verzeihen und ihr bessere Preise bei Händlern erzielt.

Spart euch den Punkt auf Stufe 8 am besten für später auf, denn auf Stufe 10 wird es interessant. Nehmt einen der Erbe-Skills, damit ihr 10% mehr Erfahrung erhaltet und Bürger für den Stat-Boost in Dörfern. Auf Stufe 12 ergänzt dies mit Dorfheld. Mit einem guten Ruf habt ihr nun +3 in allen Stats, solange ihr in bewohnten Gebieten seid.

Stärke

Skillt Ohne Fleiß kein Preis, um anständige Waffen tragen zu können. Ansonsten sind viele der frühen Schwerter und Streitkolben zu schwer für euch. Schnappt euch auch das Upgrade zu dem Skill so schnell wie möglich.

Lasst euch auf keinen Fall Packesel und Stark wie ein Ochse entgehen. Tragekapazität ist immer nützlich.

Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Agilität

Geschickte Hände macht dasselbe wie Ohne Fleiß kein Preis in Stärke, nur für Geschicklichkeit. Hier macht ihr nichts falsch, wenn ihr auch mal eine Fernkampfwaffe nutzen wollt.

Wandersmann hat sich rasch bezahlt gemacht. Trotz Pferd rennt ihr viel durch die Gegend.

Nehmt auch Schleichende Erscheinung mit. In vielen Storyabschnitten müsst ihr schleichen und damit bewegt ihr euch genauso schnell wie beim normalen Laufen.

Vitalität

Asket ist besonders gut, wenn ihr es mit Kontemplation aus Wissenschaft kombiniert. Damit werdet ihr kaum noch hungrig oder müde, wenn ihr wartet.

Hier findet ihr den wichtigsten Skill des Spiels: Asket. Ohne diesen müsst ihr Heinrich öfter füttern als ein Tamagotchi.

Aber auch ansonsten ist Vitalität ein Füllhorn an guten Eigenschaften. Mit Gut Gekleidet müsst ihr weniger ins Badehaus, Wiedergänger lässt euer Leben regenerieren, Nicht totzukriegen und Niemals aufgeben retten euch vor dem sicheren Tod.

Ignoriert auch nicht Hast des Hermes. Zusammen mit Wandersmann aus Agilität ein echter Gamechanger.

Redekunst

Hier ist fast alles nützlich. Silberzunge bringt euch anfangs viel Geld ein und Alleskönner lässt euch schneller leveln.

Gauner solltet ihr früh mitnehmen, damit ihr später Komplize skillen könnt. Sonst werdet ihr Diebesgut nur schwer los.

Frauenschwarm lohnt sich allein für den Preisnachlass in Badehäusern. Damit wird der volle Service günstiger, der euch einen guten Buff gibt.

Die besten Skills sind allerdings Schlachtruf und Gefürchteter Krieger. Beides macht euren Kampfschrei zu einem mächtigen Werkzeug. Gegner fliehen, kämpfen schlechter und ihr verursacht mehr Schaden.

Die besten Talente bei Fertigkeiten

Fertigkeiten sind weniger allgemein als die Werte. Hier bekommt ihr nur Boni für sehr spezielle Aktivitäten. Wir haben euch die wichtigsten herausgesucht.

Fertigkeiten geben euch sehr gute Buffs, sind aber manchmal etwas schwierig zu skillen.

Alchemie: Kunst der Konservierung (6), Geheimnis der Materie (8/14), Anhänger der schwarzen Künste (12), Das Geheimnis der Geheimnisse (16).

Kunst der Konservierung (6), Geheimnis der Materie (8/14), Anhänger der schwarzen Künste (12), Das Geheimnis der Geheimnisse (16). Handwerk: Rasiermesserscharf (6), Siebenmeilenstiefel (6), Gründliche Reparatur (8), Schlossschmiede (12), Martins Geheimnis (16).

Rasiermesserscharf (6), Siebenmeilenstiefel (6), Gründliche Reparatur (8), Schlossschmiede (12), Martins Geheimnis (16). Trinkfestigkeit: Könnt ihr ignorieren.

Könnt ihr ignorieren. Reiten: Vorsprung (8), Das Böse schläft nie (12/18), So schnell wie der Wind (10/16).

Vorsprung (8), Das Böse schläft nie (12/18), So schnell wie der Wind (10/16). Hundeflüsterer: Charmanter Gefährte (10), Höllenhund (10), Verteidiger (14), Treuer Gefährte (16), Beißen und Reißen (18), Fass! (20).

Charmanter Gefährte (10), Höllenhund (10), Verteidiger (14), Treuer Gefährte (16), Beißen und Reißen (18), Fass! (20). Wissenschaft: Komfort (6), Geisteswissenschaften (10), Kontemplation (10), Theologie (14/18), Entdecker (18).

Komfort (6), Geisteswissenschaften (10), Kontemplation (10), Theologie (14/18), Entdecker (18). Heimlichkeit: Wie ein Schatten (8/14), Nagetier (10), Entfesselungskünstler (12/ 16), Schnelle Hände (14).

Wie ein Schatten (8/14), Nagetier (10), Entfesselungskünstler (12/ 16), Schnelle Hände (14). Überleben: Blumenkind (8), Glücksfund (10), Kreuzheben (10), Leshy (12/20), Wilder Mann (16).

Blumenkind (8), Glücksfund (10), Kreuzheben (10), Leshy (12/20), Wilder Mann (16). Stehlen: Stiller Schlossknacker (6), Werkzeugmeister (8), Diebesblick (10), Schalk im Nacken (14), Tummelplatz (14).

Die besten Talente im Kampf

Spezialisiert euch auf Schwerter. Hier gibt es die besten Waffen und den Meisterhaften Schlag.

Für den Kampf an sich und die unterschiedlichen Waffenarten müsst ihr ein wenig selbst entscheiden, was ihr wollt oder nicht. Hier gibt es keine schlechten Talente. Aber manche unterstützen euren Kampfstil besser als andere.

So macht es etwa einen gewaltigen Unterschied, ob ihr lieber ausweicht oder Angriffe blocken und kontern wollt.

Bei Waffen empfehlen wir euch auf Schwerter zu gehen. Schwere Waffen sind oft unpraktisch und es gibt nicht viel Auswahl. Stangenwaffen sind zu langsam. Außerdem können nur Schwerter den Meisterhaften Schlag ausführen.