Kingdom Come Deliverance 2: Diese nützliche Mechanik könnt ihr leicht komplett vergessen - dabei macht sie Stealth-Passagen so viel einfacher!

Eine Kleinigkeit kann in Stealth-Passagen ziemlich viel ausmachen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein komplexes Spiel mit so vielen Systemen und Mechaniken, dass es leicht ist, etwas zu übersehen – oder auch schlichtweg zu vergessen, nachdem man es einmal angewendet und dann längere Zeit nicht mehr benötigt hat.

So ging es manchen von uns lange Zeit mit einer Mechanik, die uns das RPG ganz am Anfang zeigt. Dabei ist sie nicht nur für Stealth-Passagen nützlich!

Diese KCD 2-Mechanik ist für Schleichpassagen richtig praktisch

Na, könnt ihr euch schon denken, was gemeint ist? Ganz am Anfang von Kingdom Come: Deliverance 2, als Heinrich und Hans im seichten Wasser des Sees umherschleichen, werden wir aufgefordert, einen Stein zu werfen, um eine Frau abzulenken.

Danach geschieht aber so viel so schnell, dass die Passage und die Mechanik ruckzuck wieder vergessen ist.

So ging es zumindest einigen von uns. Tückisch ist nämlich auch, dass Heinrich nur imstande ist, Kiesel zu schmeißen, wenn er geduckt ist. Das geht, indem ihr den rechten Stick drückt. Mit RB/R1 werft ihr dann den Stein. Heinrich hat unendlich Steinchen in seinen Taschen, ihr müsst also nicht sparsam sein.

Klar, ergibt es einerseits Sinn, dass das nur geduckt funktioniert, weil es sich um ein Stealth-Feature handelt, aber gerade durch diese Beschränkung lässt sich schnell mal übersehen, dass die Mechanik nicht an die eine Szene im Prolog gebunden war, sondern immer verfügbar ist. Zudem existierte sie im Vorgängerspiel noch gar nicht.

Wachen ablenken und wertvolle Munition sparen

In Stealth-Passagen sind die Steine richtig praktisch, gerade falls wir es mal mit Wachen zu tun haben, die wir nicht von hinten umhauen oder meucheln können, weil sie an einer Wand lehnen. Oder einfach dann, wenn mehrere Feinde so platziert sind, dass wir uns aus keiner Richtung vernünftig anschleichen können.

Aber es gibt noch einen weiteren praktischen Einsatzzweck: Vogelnester. Wir finden sie überall in der Spielwelt und bekommen manchmal nur Eier, wenn wir sie abschießen, teilweise aber auch Dietriche oder sogar kleine Schätze. Falls uns Pfeile oder Bolzen dafür zu kostbar sind, treffen wir die Teile aber sogar in sehr hohen Positionen noch mit Steinen, wenn wir den Winkel günstig wählen.

Na, werft ihr fleißig mit Steinen um euch oder habt ihr die Mechanik auch direkt nach dem Prolog einfach wieder vergessen?