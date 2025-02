Kingdom Come Deliverance 2: Schwert ziehen - Es gibt einen Shortcut, den ihr bestimmt übersehen habt!

Um das Schwert zur Hand zu nehmen, braucht ihr nicht unbedingt zwei Tasten.

In Kingdom Come: Deliverance 2 braucht ihr eventuell eine Weile, bis ihr euch an die Tastenbelegung auf dem Controller gewöhnt habt. Gerade im Menü fühlt sich die Navigation vor allem zu Beginn unintuitiv an.

Aber auch ein ganz einfacher und oft benötigter Befehl, nämlich das Ziehen des Schwerts, kann umständlich wirken und viel zu lang brauchen, wenn ihr nicht den nützlichen Shortcut kennt!

Schwert ziehen in KCD2 – die umständlichere und die einfache Methode

Protagonist Heinrich nimmt im Kampf nicht automatisch die Waffe zur Hand. Ihr müsst ihm zuerst die Anweisung dafür geben und Schwert und Co. danach wieder wegstecken, damit sich Zivilist*innen nicht bedroht fühlen.

Zunächst müsst ihr das Schwert im Inventar ausrüsten, dann bringt euch das Spiel zu Beginn folgende Tastenkombination bei, um es zu ziehen:

auf dem D-Pad nach links und dann mit A (Xbox) oder X (PS5) bestätigen

Das dauert aber ganz schön lange, wenn euch jemand angreift und ihr bekommt unter Umständen erst mal auf die Mütze. Daher solltet ihr unbedingt stattdessen den Shortcut benutzen, wenn ihr eure auf dem ersten Slot ausgerüstete Hauptwaffe ziehen wollt, beziehungsweise vielleicht nur eine Waffe ausgerüstet habt:

Drückt einfach nur X (Xbox) oder Viereck (PS5)

Die umständlichere, oben beschriebene Methode ist dafür gedacht, wenn ihr zwischen unterschiedlichen Waffen auf den Slots wechseln wollt.

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Autoplay

Das lässt sich leicht übersehen

Wir selbst waren froh, als wir entdeckt haben, dass es diese wesentlich flottere Methode gibt. Allerdings berichten Spieler*innen immer wieder, dass sie das erst viel zu spät bemerkt haben, unter anderem auch in unserer Community.

Auch, wie die Fackel herausgeholt wird, lässt sich schnell mal übersehen. Und dann könnt ihr schon mal ordentlich im Dunklen tappen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zudem sehen Wachen es gar nicht gerne, wenn ihr ohne Licht herumschleicht. Im unten verlinkten Guide helfen wir euch auch dabei.

Wir haben natürlich noch jede Menge weitere Guides und Tipps für euch. So erklären wir euch beispielsweise weitere Spielmechaniken, verraten euch einige Tricks fürs Überleben oder, wie ihr Missionen am besten bestreitet.

Verratet uns gerne, ob ihr anfangs auch die zu umständliche Methode genutzt habt, obwohl ihr es auch einfacher hättet haben können? Oder ob ihr den Shortcut vielleicht gar nicht kanntet?