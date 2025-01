Kingdom Come: Deliverance 2 - So sieht die erste große Map des Rollenspiels aus

Heinrich erlebt in Kingdom Come: Deliverance 2 ein deutlich größeres Abenteuer.

Anfang Februar ist es es soweit – dann könnt ihr mit Heinrich einmal mehr durch Mittelböhmen ziehen und in der Rolle des jungen Helden neue Abenteuer erleben. Kingdom Come: Deliverance 2 wird dabei in jeder Hinsicht deutlich größer und umfangreicher als der Vorgänger.

Das gilt natürlich auch für die Spielwelt. Schon bei der Ankündigung wurde verraten, dass diese nämlich etwa doppelt so groß sein wird wie in Teil 1. Die Spielwelt in KCD2 ist allerdings nicht zusammenhängend, sondern teilt sich auf insgesamt zwei große Gebiete auf.

"Böhmisches Paradies": In diesem Gebiet gibt es vor allem viel Natur, ein paar kleinere Orte sowie die Burg Trosky, die das erste große Ziel von Heinrich ist. Dieses Areal erkundet ihr zu Beginn des Spiels. Kuttenberg: Im zweiten Gebiet, das ihr später im Spiel bereist, erwartet euch vor allem eine Nachbildung der mittelalterlichen Münzprägestadt. Ihr könnt aber auch das Umland erkunden.

11:56 Wir haben die finale Version von Kingdom Come 2 gespielt: Unsere Eindrücke aus den ersten 10 Stunden

Die erste große Karte von KCD2 im Überblick

Wir spielen bereits die Testversion von Kingdom Come: Deliverance 2 und dürfen euch schon verraten, wie die erste große Map – also das böhmische Paradies – aussieht, die wir bereits nahezu komplett aufgedeckt haben.