"So sieht sie also aus?!" Kingdom Come Deliverance-Fan entdeckt nach 550 Stunden zum ersten Mal eine Tollkirsche

Wissenschaftler Henry profitiert enorm davon, sich mit Alchemie zu beschäftigen.

In Kingdom Come Deliverance 2 können wir uns mithilfe der Alchemie einige spürbare Vorteile verschaffen und uns das Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen enorm erleichtern. Ein spezieller Trank ist dabei besonders wichtig – der Retterschnaps.

Der ermöglicht es uns nämlich, frei zu speichern, was sonst nur an wenigen Punkten automatisch, in einem eigenen Bett oder beim Verlassen des Spiels passiert. Um den Trank herzustellen, benötigen wir allerdings Tollkirsche und die ist gar nicht mal so leicht zu finden.

Fans verzweifeln bei der Suche nach Tollkirsche

Darum geht's: Auf Reddit berichtet ein Kingdom Come-Fan voller Freude davon, dass er zum ersten Mal eine Tollkirsche gefunden hat und das, nachdem er bereits 500 Stunden in Teil 1 und nun auch 50 Stunden in der Fortsetzung verbracht hat. Im Vorgänger gab es den legendären Speicher-Schnaps, samt seines Rezepts immerhin auch schon.

In den Kommentaren können viele Leute die Freude nachvollziehen, da auch sie bisher nur selten oder gar nicht auf die begehrte Pflanze gestoßen sind. Auch wir haben die Pflanze nur ziemlich selten zu Gesicht bekommen und deswegen immer auf Händler*innen zurückgegriffen.

Falls ihr bisher auch kein Glück hattet, verraten wir euch hier, bei welcher Händlerin ihr die Zutat bekommt und wo ihr sie selbst pflücken könnt.

Tollkirsche finden und Retterschnaps brauen

Tollkirsche kaufen: Bei der Kräuterfrau im Nomaden-Camp könnt ihr Tollkirsche für Groschen erwerben. Pro Bündel zahlt ihr hier 2,1 Münzen. Das Lager verfügt über einen eigenen Schnellreisepunkt und ein Besuch lohnt sich auch abseits der Zutat sehr. Ihr findet es östlich von Bozenas Hütte, am Rande des großes Sees.

Tollkirsche finden: Generell gilt, dass die Pflanze oftmals am Rande von Lichtungen und an breiten Wegen wächst. Einen guten Spot gibt es direkt zum Start des Spiels, etwa auf halben Weg zwischen Bozenas Hütte und dem Dorf Zelejow.

Folgt von der Hütte der Kräuterfrau dem bogenförmigen Weg. Habt ihr die halbe Strecke ins Dorf zurückgelegt, geht ein kleiner Pfad nach links ab. Am Ende des Weges findet ihr zuerst einen Korb, der vollbepackt mit Tollkirsche ist. Aber auch im Wald hinter dem Korb befinden sich noch zahlreiche Sträucher.

Pro Retterschnaps benötigen wir zwei Portionen Tollkirsche und eine Brennnessel. Die wächst eigentlich überall und ist auch bei der Händlerin super günstig für 0,1 Groschen zu bekommen. Das Rezept bekommt ihr im Rahmen der Einleitung automatisch.

In den oberhalb verlinkten Guides verraten wir euch, wie ihr auch ohne Retterschnaps jederzeit speichern könnt und welche Fähigkeit ihr euch um Nomadenlager unbedingt schnappen solltet. Aber auch abseits findet ihr auf GamePro noch zahlreiche andere Guides zu Kingdom Come Deliverance 2.

Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr ebenfalls Probleme, Tollkirsche zu finden? Habt ihr sie ebenfalls bei einfach eingekauft? Oder speichert ihr einfach gar nicht? Verratet es und in den Kommentaren!