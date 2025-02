Kingdom Come Deliverance 2: Tränke brauen möglichst früh im Spiel zu verbessern, lohnt sich extrem, denn diese "Supertränke" sind echte Lebensretter

Henry sollte die Alchemie im Spiel auf keinen Fall ignorieren!

Der Einstieg von Kingdom Come Deliverance 2 ist kein Zuckerschlecken. Unserer Ausrüstung und einem Teil unserer Fähigkeiten beraubt, müssen wir uns stets in Acht nehmen, denn schon ein Bandit am Wegesrand kann unser Abenteuer beenden und Heinrich ins Jenseits schicken.

Mit der Zeit werden wir natürlich stärker, tauschen Lumpen gegen neue Rüstungen und steigern unsere Skills mit dem Schwert. Aber auch unsere Handwerks-Fähigkeiten sollten wir dabei stets im Blick behalten. Insbesondere die Alchemie wird dabei häufig unterschätzt und das ist ein großer Fehler.

Tränke der Marke Heinrich sind der absolute Knaller

Wenn wir fleißig Zutaten sammeln und diese am Alchemie-Tisch zu Tränken verarbeiten, werden wir mit der Zeit immer besser. Je nachdem, wie unser Fähigkeiten-Level ist und wie gut wir uns an das Rezept halten, entstehen dann Gebräue unterschiedlicher Qualitätsstufen.

Wenn wir den entsprechenden Skill auf Maximallevel bringen, schalten wir damit sogar eine eigene Heinrich-Stufe frei, die noch besser ist als die bereits sehr guten starken Tränke. Welchen deutlichen Unterschied das macht, seht ihr im folgenden Video:

Das Beispiel zeigt es gut – Ein Fuchstrank, der bereits in der starken Form nicht von schlechten Eltern ist, wird als Heinrich-Kreation zum absoluten Banger. Der Übersicht halber nochmal der direkte Vergleich:

Starker Fuchstrank: Redekunst +5, erhöhte Lesegeschwindigkeit für einen Tag

Redekunst +5, erhöhte Lesegeschwindigkeit für einen Tag Heinrichs Fuchstrank: Redekunst + 7, erhöhte Lesegeschwindigkeit und Erfahrungsgewinn +50% für zwei Tage

Es lohnt sich also, die Stufe so schnell wie möglich freizuschalten. Mit etwas Ausdauer lässt sich das auch ziemlich gemütlich machen. Pflanzen wachsen überall oder sind günstig zu bekommen. Schnappt euch einen großen Vorrat, setzt euch an den Alchemie-Tisch und genießt bei Bedarf nebenher eine mittelalterlicher Serie auf dem Second-Screen.

Aus eigener Erfahrung können wir euch sagen: Danach ist euer Heinrich nicht nur Meister der Alchemie, ihr seid auch tiefenentspannt. Die Tränke lassen sich danach zudem noch für gutes Geld verkaufen.

