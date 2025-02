Kingdom Come Deliverance 2: Wem die Stunde schlägt-Quest auf Burg Trosky lösen – so geht's

Ihr seid die letzte Chance für Hans.

Auch in Kingdom Come: Deliverance 2 bringt euch Hans Capon öfter mal wieder in Schwierigkeiten. Zwölf Glockenschläge habt ihr Zeit, um seine Unschuld während der Quest “Wem die Stunde schlägt” (engl. For Whom The Bell Tolls) zu beweisen. Ansonsten droht ihm der Strick und euch das Game Over.

Ihr braucht nur einen Trank und flinke Füße

Ziel ist es, in die Kapelle des Jungfrauenturms einzudringen und dort dem Hauptmann ein Fiebertonikum zu verabreichen. Doch als Straftäter habt ihr zu den meisten Orten in der Burg keinen Zugang. Entweder müsst ihr meisterhaft schleichen oder ihr erledigt einige Quests für die Bewohner der Burg.

Aber solange ihr den Trank habt, könnt ihr theoretisch einfach bis zum Ende durchrennen und die Zwischensequenz auslösen. Im Video zeigen wir euch die einzelnen Schritte:

Zugang zum unteren Jungfrauenturm

Schnappt euch die Säcke vom Wagen und bringt drei davon in das Gebäude oben auf dem Hügel. Habt ihr das erledigt, dann lauft hinüber zum Schmied Osina. Hier erhaltet ihr die Aufgabe, ein Hufeisen zu schmieden, wofür ihr Zugang zum Burghof erhaltet.

Mit dem Schmied beginnt eine Questreihe, mit der ihr vollkommen unbehelligt euer Ziel erreicht.

Sprecht vorher jedoch noch mit Fanka, der Köchin, direkt neben der Schmiede und fragt sie nach ihrem Problem. Ihr sollt eine Truhe für sie knacken, was euch Zugang zum unteren Bereich des Jungfrauenturms gibt. Dafür braucht ihr aber Werkzeug. Schmiedet das Hufeisen und bringt es dann zum Stall.

Fragt Kabat etwas aus und er gibt zu, dass er Dietriche besitzt. Kauft sie ihm ab, oder besorgt den Rosenkranz von Pater Nicodemus, der in der Nähe des Lager ist, bei dem ihr die Säcke abgeladen habt. Besiegt ihn beim Würfeln oder stehlt die Kette mit Taschendiebstahl. Mit den Dietrichen geht ihr wieder zu Fanka und sie führt euch zu der Truhe im Keller des Turms.

Zugang zum Vettelturm

Der Vogt ist euer Schlüssel, um die Spitze des Jungfrauenturms zu erreichen.

In der Küche findet ihr den Vogt der Burg, Ulrich, der von Magenschmerzen gequält wird. Das findet ihr bei einer Untersuchung heraus oder ihr bekommt die Information von Kolda, wenn ihr ihm in der Nähe des Galgens helft. Der Vogt gibt euch dann Zugang zum Vettelturm auf der anderen Seite des Hofs. Macht auf dem Weg dorthin auf jeden Fall abermals kurz an der Schmiede halt und schnappt euch etwas Holzkohle, wenn gerade keiner hinschaut.

Klettert den Turm danach nach oben, bis ihr einen vertäfelten Gang erreicht und geht rechts durch die Tür, wo ihr auf den Raum des Arztes und Katharina trefft. Nach dem Gespräch habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr geht in den Raum gegenüber und knackt die Truhe. Darin findet ihr alle Tränke, die ihr braucht: einen Verdauungstrank und ein Fiebertonikum.

Ihr schnappt euch das Rezeptbuch aus dem Regal und die Zutaten aus der Truhe im Raum des Arztes und braut die Tränke selbst. Dafür braucht ihr dann auch die Holzkohle aus der Schmiede.

Zugang zum oberen Jungfrauenturm

Geht zurück zum Vogt im Jungfrauenturm und gebt ihm den Verdauungstrank. Dann bekommt ihr Zugang zur Kapelle weiter oben. Nun könnt ihr an allen Wachen vorbei in die oberen Etagen, bis ihr das Krankenbett des Hauptmanns erreicht. Gebt seiner Schwester einen Trank gegen das Fieber und ihr habt es geschafft.