Kingdom Come Deliverance: Alle Romanzen - Diese Liebschaften gibt es in Heinrichs erstem Abenteuer

Um romantische Momente zu erleben, muss Heinrich sich erst mal in Quests beweisen.

In Kingdom Come: Deliverance 2 lenkt sich Heinrich immer wieder gerne mal mit Zweisamkeit von den Strapazen des Mittelalterlebens ab. Im ersten Teil seines Abenteuers müsst ihr ebenfalls auf romantische oder intime Momente nicht verzichten, es gibt aber nur zwei "richtige" Romanzen.

Steigt ihr jetzt mit der Current Gen-Version neu ins erste Kingdom Come: Deliverance ein oder wollt euer Wissen auf diesem Gebiet auffrischen, dann fassen wir noch mal alles Wichtige für euch zusammen. Interessiert ihr euch für eine ganz bestimmte Romanze oder ein spezielles Thema, könnt ihr direkt zum Gesuchten springen:

Das müsst ihr über die Romanzen im Spiel wissen

In Heinrichs erstem Mittelalter-Abenteuer muss er sich mit zwei möglichen Romanzen zufriedengeben, die jeweils an Quests gebunden sind und auch Trophäen abwerfen. Sie schließen sich gegenseitig außerdem nicht aus. Auf den folgenden Seiten erklären wir euch, wie ihr die Nebenmissionen rund um Theresa und Stefanie bekommt und erfolgreich abschließt.

Übrigens: Etwas Zärtlichkeit gibt's alternativ in Badehäusern für ein paar Groschen. Die ist auch nicht an weitere Bedingungen geknüpft, nur nicht ganz günstig. Im Gegenzug gibt's aber immerhin auch einen Buff. Darüber hinaus gibt es noch weitere Quests, die zu einem kleinen Techtelmechtel führen können, ohne dass Heinrich viel dafür tun muss.