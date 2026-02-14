Kingdom Come Deliverance: So bekommt ihr den besten Sattel des Spiels gratis direkt zum Start

Eine der teuersten, aber auch wichtigsten Anschaffungen ist in KCD ein neuer Sattel. Wir verraten euch, wie ihr euch das Geld sparen könnt.

Stephan Zielke
14.02.2026 | 09:00 Uhr

Ein guter Sattel ist wahres Gold wert. Ein guter Sattel ist wahres Gold wert.

Alle, die Kingdom Come: Deliverance spielen, stehen irgendwann vor ein und demselben Problem: Wohin mit dem ganzen Loot? Zwischen Diebestouren, ausgeräucherten Räubercamps und dem Plündern von Schlachtfeldern ist Henry vor allem eines – ständig überladen. Gut, wenn ihr also Ausrüstung auf euer Pferd übertragen könnt.

Ein Sattel ist wichtig

Eure Pferde haben eine gewisse Grund-Tragkraft. Also auch ohne einen Sattel können sie einiges an Loot schleppen, das ihr nicht direkt mit Henry herumtragen wollt. Dennoch lohnt es sich nicht, in ein Pferd zu investieren, das besonders kräftig ist. Denn darunter leiden andere Werte, die bei Pferden deutlich wichtiger sind – etwa Geschwindigkeit oder Mut.

Video starten 1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Stattdessen könnt ihr einen Sattel kaufen. Die gibt es in vier unterschiedlichen Qualitätsstufen, die jeweils verschiedene Traglasten bieten. Zusätzlich können Taschen am Sattel angebracht sein. Jede davon erhöht die Kapazität des Sattels um zehn, und ihr könnt bis zu vier Taschen ausrüsten.

Der schlechteste Sattel des Spiels ist der einfache Sattel. Ohne Taschen hat dieser gerade einmal +20 Tragkraft. Der beste Sattel, der Adeligen-Sattel, kommt mit vier Taschen hingegen auf satte +200 Traglast. Damit seid ihr für praktisch alle Eventualitäten gerüstet und könnt selbst längere Ausflüge unternehmen, ohne direkt zur nächsten Händler*in eilen zu müssen.

Schon im Intro gibt es den besten Sattel

Mit einem kleinen Trick könnt ihr direkt an einen Adeligen-Sattel mit vier Taschen kommen – und das noch während des Intros.

Das Pferd mit dem grünen Sattel hat das, was ihr braucht. Das Pferd mit dem grünen Sattel hat das, was ihr braucht.

In dem Moment, in dem Skalitz angegriffen wird und ihr fliehen müsst, kommt es zu einer Szene, in der ihr ein Pferd von den Kumanen stehlen müsst. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr auch Theresa vor den Kumanen retten.

Rennt zu den Pferden und pfeift. Das sollte die Kumanen von Theresa ablassen, und eines der Pferde an ihrem Haus kommt euch durch den Pfiff entgegen. Wählt aber nicht dieses Pferd, sondern springt auf das mit dem grünen Sattel und reitet los.

Mehr Guides zu KCD:
Kingdom Come Deliverance: Grafik, Steuerung, Sprachausgabe und Co. - Diese 7 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen
von Eleen Reinke
Kingdom Come Deliverance: Schnell Geld verdienen - So macht ihr 10.000 Groschen pro Stunde
von Stephan Zielke

Wartet bis nach der ersten Zwischensequenz. Während der Verfolgungsjagd mit den Kumanen solltet ihr nun euer Inventar öffnen. Dabei könnt ihr auch die Ausrüstung des Pferdes einsehen. Nehmt den Adeligen-Sattel aus dem Inventar des Pferdes und gebt ihn stattdessen Henry. Wenn ihr danach euer Ziel erreicht, verliert ihr zwar das Pferd, aber der Sattel bleibt in eurem Inventar. Sobald ihr später euer eigenes Pferd bekommt, seid ihr für den Rest des Spiels bestens gerüstet.

Die Alternative ist teuer

Falls ihr nun nicht von vorn beginnen wollt, weil ihr das Intro bereits hinter euch gelassen habt, müsst ihr wohl in den sauren Apfel beißen und den Sattel kaufen.

Ihr bekommt ihn von Zora. Ihr begegnet ihr in der Story-Mission "Möge die Jagd beginnen". Dort kostet der Sattel allerdings über 1.200 Groschen – keine Summe, die ihr zu diesem Zeitpunkt mal eben so ausgeben könnt.

Preisvergleich
