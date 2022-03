Ich habe Journey nie gespielt, weil ich zu viel Angst davor hatte

Wie viele andere habe auch ich einen scheinbar stetig wachsenden Pile of Shame - Spiele, die ich irgendwann mal spielen werde, ganz bestimmt. Das Problem bei den meisten ist einfach, dass ich nicht genug Zeit für sie habe.

Bei dem Titel, der seit über zehn Jahren an der Spitze dieser Liste steht, ist das aber anders. Ich kann mich einfach nicht dazu überwinden, das knapp zweistündige Spiel endlich anzufangen. Die Rede ist vom PS3-Klassiker Journey und der Grund ist simpel: Ich habe Angst. Angst, vor einer fremden Person zu versagen.

Um zu erklären, woher diese irrationale Angst vor Journey kommt, muss ich aber erstmal ausholen. Ich war 28, als ich meine ADHS-Diagnose bekommen habe. Im ersten Moment war ich erleichtert, vieles ergab endlich Sinn. Früher habe ich nie verstanden, warum Dinge scheinbar grundlos schwerer für mich waren.

Ich habe nicht verstanden, dass Leute “ich will nicht” gehört haben, wenn ich “ich kann nicht” gesagt habe. Dabei konnte ich mich schlicht physisch nicht zu den scheinbar einfachsten Dingen bewegen: Sei es Wäsche aufhängen, für die Schule lernen, sogar Hobbys wie die Konsole anschmeißen und zocken.

Oft genug hörte ich, dass ich faul sei oder es nicht genug versuche, wenn ich mich nicht konzentrieren konnte. Noch dazu waren viele meiner Herausforderungen als begabtes Kind für andere unsichtbar, denn in der Schule kam ich immer irgendwie durch.

Heute weiß ich, dass mein Gehirn ein Dopamin-Defizit hat, das meine Fähigkeit wenig belohnende Aufgaben auszuführen stark einschränkt. Ich habe über die Jahre Strategien entwickelt, um meine Defizite bestmöglich auszugleichen und zu verstecken: Deadlines setzen, um mir selbst Druck aufzubauen oder in Gesprächen meine Hände beschäftigen, um besser zuhören zu können.

Das bedeutet aber zugleich, dass ich Angst davor entwickelt habe, entblößt zu werden - dass jemand merkt, wie schwer mir die scheinbar einfachsten Sachen fallen oder dass ich im Gespräch so damit beschäftigt bin, aufmerksam auszusehen, dass in meinem Kopf gar keine Kapazität dafür übrig bleibt, tatsächlich zuzuhören. Dass ich für mein Versagen verurteilt und zurückgewiesen werde. Denn auch die starke Angst vor Ablehnung gehört zu ADHS.

Kurzum, ich habe Versagensängste und die machen auch vor Spielen nicht halt. Denn wo Multiplayer-Titel mir noch eine gewisse Anonymität in der Masse geben, habe ich diesen Luxus im Koop zu zweit nicht. Journey mit einer fremden Person zu spielen, ist daher eine Horrorvorstellung für mich.

Eleen Reinke

@ottadice

Eleen spielt am liebsten Singleplayer-Spiele, nicht nur weil sie Geschichten mag, sondern auch, weil sie da in Ruhe ausprobieren kann, ohne sich beobachtet zu fühlen. In Multiplayer-Titel springt sie am liebsten nur, wenn sie vorher solo üben und die Mechaniken lernen kann. Erst, wenn sie sich sicher genug fühlt, spielt sie auch gerne mit anderen Menschen.