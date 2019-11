Kommt Diablo 4 für PS5 und Xbox Scarlett? Das sagt Blizzard

Auf der Blizzcon 2019 hat Blizzard das Action-Rollenspiel Diablo 4 angekündigt, worauf viele Fans der Reihe schon lange gewartet haben. Bis zum Release wird es wohl noch etwas dauern, es gibt aber bereits einige Informationen zum Spiel, beispielsweise wird es eine Open World mit über 100 Städten voller NPCs geben.

Ebenfalls bekannt sind die Plattformen, für das Spiel erscheinen soll. Der Release von Diablo 4 ist für die PS4, Xbox One und den PC angedacht. Zu einer möglichen Switch-Variante gibt es noch keine Infos und ziemlich verwunderlich ist auch, dass der Titel noch nicht für die PS5 und Xbox Scarlett angekündigt worden ist - gerade in Anbetracht des vermutlich weit in der Zukunft liegenden Release-Zeitraums.

Allerdings hat sich Blizzard zu dieser Thematik mittlerweile geäußert und zwar in einem Interview mit dem Diablo-Streamer Rhykker.

Lead Systems Designer David Kim erklärt darin, dass man die Next Gen-Konsolen sehr wohl im Hinterkopf habe. Allerdings kenne man die genauen Release-Daten für PS5 und Xbox Scarlett noch nicht, weshalb man sich bislang auf eine Ankündigung für die Current Gen-Systeme von Sony und Microsoft beschränkt habe.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Scarlett sollen Ende 2020 auf den Markt kommen. Gut möglich, dass Blizzard Diablo 4 für die Next Gen-Systeme ankündigen wird, sobald die genauen Daten bekannt sind.

