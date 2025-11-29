Battlefield-Spieler wird eiskalt davon erwischt, dass sein Charakter auf einmal niest: "Wie lange hast du da gecampt, dass er sich erkältet hat?"

Es sind manchmal die kleinsten Details, die ein Spiel lebendig machen.

Stephan Zielke
29.11.2025 | 10:07 Uhr

Wenn ihr über das Schlachtfeld rennt und Verbündete wiederbelebt, erkältet ihr euch wohl nicht so schnell wie beim Snipern. Wenn ihr über das Schlachtfeld rennt und Verbündete wiederbelebt, erkältet ihr euch wohl nicht so schnell wie beim Snipern.

Man erwartet in Battlefield 6 jede Menge Gefahren in Form von Explosionen, Kugeln und Granaten – aber eine Erkältung steht vermutlich nicht auf eurer Bingo-Karte. Doch genau das kann passieren, wenn ihr zu lange mit dem Scharfschützengewehr auf dem Boden herumlungert.

"Hatschu" – und schon kennt jeder deine Position

Im Subreddit zu Battlefield 6 teilt User Chefixs einen kurzen Clip, in dem sein Charakter ohne ersichtlichen Grund niest. Sogar mit kleinem Kopfwippen, um das Hatschu noch zu unterstreichen.

Video starten 2:37 Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus

Die Reaktionen fallen entsprechend überrascht aus. Einige scherzen aber auch darüber, wie lange der Spieler wohl an derselben Stelle gecampt haben muss, damit sein Soldat sich erkältet.

Obwohl viele dieser Momente im Gefechtschaos leicht untergehen, zeigen solche Details gut, wie viel Liebe DICE ins neue Battlefield gesteckt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein Eldorado für Sprücheklopfer

So tauschen sich die Spieler*innen zum Beispiel über die witzigen Sprüche aus, die die eigenen und anderen Charaktere ab und an raushauen.

Mir ist aufgefallen, dass Kameraden bei Headshots manchmal Sachen rufen wie: ‚Verdammt, guter Schuss!‘ oder ‚Den hast du weggeblasen, Mann!‘

Viele fühlen sich auch an kultige Battlefield-Lines erinnert, allen voran das berühmte "ZAP ZAP, FUCKHEAD!" des Medics aus Battlefield 3, wenn man jemanden mit dem Defibrillator ausgeschaltet hat.

Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!
von Simon Berger
"Ich hoffe sie entfernen ihn nie" - Battlefield 6-Fans lieben den orbitalen Laserstrahl-Bug, der so gut aussieht, dass er fast gewollt wirkt
von Jonas Herrmann

Details machen Games immer ein Stück lebendiger

Solche unerwarteten Animationen oder Sprüche tragen enorm zur Immersion bei – egal ob in Single- oder Multiplayer-Spielen.

Ein Spieler beschreibt es so:

Ich liebe solche Momente. Es erwischt dich einfach komplett unvorbereitet. In Far Cry 6 haben die Hauptfiguren manchmal zu Radiomusik mitgesungen – völlig unnötig, aber so menschlich.

Ich persönlich freue mich ebenfalls über solche kleinen Überraschungen. Für mich zeigen sie immer, ob die Entwickler ihr eigenes Spiel wirklich lieben und Spaß daran haben.

Welche Details in Battlefield 6 sind euch bisher aufgefallen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Battlefield-Spieler wird eiskalt davon erwischt, dass sein Charakter auf einmal niest: "Wie lange hast du da gecampt, dass er sich erkältet hat?"

vor einer Stunde

Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!

vor 2 Stunden

So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund

vor einer Woche

"Ich hoffe sie entfernen ihn nie" - Battlefield 6-Fans lieben den orbitalen Laserstrahl-Bug, der so gut aussieht, dass er fast gewollt wirkt

vor einer Woche

Battlefield 6: Auf der Eastwood-Map könnt ihr ein witziges Breaking Bad-Easter Egg finden - habt ihr es schon entdeckt?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Battlefield-Spieler wird eiskalt davon erwischt, dass sein Charakter auf einmal niest: Wie lange hast du da gecampt, dass er sich erkältet hat?

vor einer Stunde

Battlefield-Spieler wird eiskalt davon erwischt, dass sein Charakter auf einmal niest: "Wie lange hast du da gecampt, dass er sich erkältet hat?"
Ich fühle mich so dumm: Stardew Valley-Fan will richtig viel Geld mit Wein scheffeln, macht aber einen entscheidenden Fehler

vor einer Stunde

"Ich fühle mich so dumm": Stardew Valley-Fan will richtig viel Geld mit Wein scheffeln, macht aber einen entscheidenden Fehler
90% Rabatt im PS Store - Eines meiner absoluten Rennspiel-Highlights der letzten Jahre bekommt ihr aktuell ziemlich günstig   1  

vor 2 Stunden

90% Rabatt im PS Store - Eines meiner absoluten Rennspiel-Highlights der letzten Jahre bekommt ihr aktuell ziemlich günstig
Pokémon: Lange bevor Mega-Starmie uns in unseren Albträumen verfolgt hat, gab es im Manga ein noch gruseligeres Piepi

vor 3 Stunden

Pokémon: Lange bevor Mega-Starmie uns in unseren Albträumen verfolgt hat, gab es im Manga ein noch gruseligeres Piepi
mehr anzeigen