Lady Dimitrescu aus Resident Evil 8 ganz privat: In Sims 4 erlebt sie alltägliche Abenteuer

Wer Resident Evil 8: Village gesehen hat, kennt wahrscheinlich auch Lady Dimitrescu. Die erfreut sich seit ihrer Enthüllung größter Beliebtheit. Das geht so weit, dass Fans ausrechnen, wie schlimm es wehtun würde, wenn sie in echt auf ihren Kopf steigen würde. Deutlich unterhaltsamer sind da die alltäglichen Abenteuer, die Gräfin Alcina Dimitrescu dank eines Fans in Die Sims 4 erleben kann.

Was macht Lady Dimitrescu eigentlich, wenn sie gerade niemanden jagt?

Wer ist Lady Dimitrescu? Die Gräfin namens Alcina Dimitrescu macht uns in Resident Evil 8: Village das Leben schwer. Sie ist sehr sehr groß, bückt sich elegant durch Türen, bewohnt ein hochherschaftliches Schloss und hat offenbar drei ebenfalls vampirische und nicht minder furchteinflößende Töchter.

So sieht die Gräfin aus und hier findet ihr mehr zur Inspiration für Lady Dimitrescu:

Vampirin ganz privat: Wie es aussieht, wenn sich gerade kein ahnungsloses Opfer in ihr Schloss verirrt, zeigt nun Redditor amila. Sie hat Lady Dimitrescu in Die Sims 4 nachgebaut und entsprechend in Szene gesetzt.

Die Bilder sind wirklich beeindruckend geworden, auch wenn die Größenverhältnisse nicht ganz stimmen. Hoffentlich bringt Die Sims 5 einen Slider für die Größe.

Link zum Reddit-Inhalt

In der fantastischen Slideshow könnt ihr euch Frau Dimitrescu in ihren vier Wanden ansehen. Zum Beispiel beim Posieren vor einem Gemälde, beim vielfältigen und andächtigen Herumsitzen und sogar in der Badewanne. Die Atmosphäre passt perfekt.

Seit gestern könnt ihr übrigens eine neue Demo zu Resident Evil Village spielen. Falls ihr die schon auswendig kennt und irgendwie die Zeit bis zum Launch von Resi 8 am 7. Mai rumkriegen müsst, legen wir euch die Artikel unserer großen Gamepro-Themenwoche zum Resident Evil-Franchise ans Herz.

Wie findet ihr Lady Dimitrescu in Die Sims 4? Freut ihr euch auf Resident Evil Village?