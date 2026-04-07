Gestrichene Cutscene aufgetaucht: Elden Ring-Experte zeigt 4 Jahre nach Release Cut Content in einer alternativen Version von Malenias Bosskampf-Arena

Die Szene gibt spannende neue Einblicke.

Dass eine nie zuvor gesehene Cutscene aus Elden Ring auftaucht, hatte ich am Wochenende nicht auf dem Zettel. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Schließlich liegt der Release des Hauptspiels inzwischen über vier Jahre zurück und es ist deutlich stiller um den Titel und seine Geheimnisse geworden. Aber Personen wie der bekannte Dataminer Lance McDonald wühlen trotzdem noch in den Files und graben immer wieder Spannendes aus, so wie das hier.

Gestrichene Elden Ring-Zwischensequenz zeigt Miquella in einem wichtigen Moment

Wer sich mit Geheimnissen und gestrichenen Inhalten in FromSoftware-Spielen beschäftigt, kommt an Lance McDonald – unter anderem auch verantwortlich für den Bloodborne 60 fps-Patch – nicht vorbei. Der Streamer und YouTuber fand jetzt eine neue Szene, die in einer alternativen Version von Malenias Arena spielt. Sie zeigt allerdings nicht die Bossgegnerin, sondern ihren Bruder Miquella. Unser Testvideo zum DLC könnt ihr dagegen hier noch mal sehen:

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Autoplay

McDonald ist zunächst auf eine ungenutzte Map-Datei gestoßen, bei der es sich um eine abweichende Version des bekannten Areals handelt, inklusive eines vergleichsweise winzigen Haligbaum-Sprösslings. Die zugehörigen Metadaten machen klar, dass dieser Bereich "zur Nutzung für eine Zwischensequenz" gedacht war.

Diese hat McDonald restauriert, zumindest so gut es eben geht. Die Videodatei existiert noch, obwohl sie im fertigen Spiel nicht mehr getriggert werden kann. Sie zeigt Miquella, wie er den Haligbaum pflanzt. Soweit ist die Szene ganz klar. Ein wenig schwieriger wird es bei den noch vorhandenen Dialogzeilen.

McDonald erklärt, dass wir nicht mit Sicherheit wissen können, welche während der Cutscene hörbar sein sollten, insbesondere weil das "Verbindungsstück" zwischen der Szene und den Ereignissen davor komplett entfernt wurde. Trotzdem geben die gesprochenen Worte zusätzlichen Kontext, wie ihr im Video des Dataminers selbst hören könnt:

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Miquella drückt hier seine Hoffnung aus, dass der Sprössling heranwächst und macht ihn seiner Schwester Malenia zum Geschenk. Er nennt ihn auf Deutsch übersetzt "ein Geschenk des Überflusses" oder "der Fülle" und sagt dazu:

Lass alle Dinge gedeihen, ob anmutig oder bösartig. Wenn du den Thron besteigst, präge dir meine Vision tief ins Herz ein. In der neuen Welt, die du erschaffst, wird alles gedeihen, ob anmutig oder bösartig.

Die Cutscene hätten wir übrigens in der früheren Version des Spiels gesehen, nachdem wir von Gideon Ofnir eine Medaillon-Hälfte für den Aufzug von Dectus bekommen hätten. Sie wäre daraufhin durch die nächste Rast an einer Gnade ausgelöst worden.

Ich persönlich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie sich die Vision während des Entwicklungsprozesses verändert hat und was uns FromSoftware am Ende tatsächlich zeigt – oder eben nicht – um die Figuren zu charakterisieren. Gerade durch die relativ vage Art des Storytellings haben derartige Änderungen einen großen Einfluss und am liebsten würde ich direkt hören, was Lore-Experte VaatiVidya dazu sagt.

Wie gefällt euch die Szene und was denkt ihr, warum sie entfernt wurde?