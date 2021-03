The Last of Us 2 bietet eine ganze Reihe an Optionen, die das Spiel einfacher zugänglich machen sollen. Offenbar mit so großem Erfolg, dass TLOU 2 einer neuen Studie zufolge das am besten geeignete Spiel für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen darstellt. Die Studie kürt noch eine Reihe anderer Spiele wie zum Beispiel den Microsoft Flight Simulator, Into the Breach oder World of Warcraft.

The Last of Us 2 vorn: Eine Lenstore-Studie hat diverse Spiele aus dem Jahr 2020 untersucht, und zwar im Hinblick darauf, wie gut sie sich für Menschen mit Seheinschränkungen eignen. Im Ergebnis bekleidet The Last of Us 2 den ersten Platz, was angesichts der vielen Optionen nicht unbedingt verwunderlich ist. Aber das könnte trotzdem noch besser sein:

Das wurde untersucht: Die Studie dreht sich vor allem um einige spezielle Einstellungsmöglichkeiten. Dazu zählen zwar offenbar keine Screenreader-Möglichkeiten oder Audiokommentare, aber Dinge wie anpassbare Schriftgrößen, skalierbare HUDs oder Kontrasteinstellungen.

Was ist das für eine Studie? Die Studie stammt von Lenstore, einem Onlinehändler, der auf Kontaktlinsen und ähnliches spezialisiert ist. Zur Untersuchung wurden die Spiele aus dem Jahr 2020 ausgewählt, die auf Metacritic die beste Bewertung erzielt haben. Davon schneiden einige leider überraschend schlecht ab, wie zum Beispiel Hades, Spelunky 2 oder Dragon Quest XI S Definitive Edition.

Das ist die Top 10:

Die Spiele, die laut der Studiue für Menschen mit Seheinschränkungen am besten geeignet sind, findet ihr hier:

Dabei wird klar ersichtlich: Das absolute Minimum sollte sein, eine Option für Menschen mit Farbenschwäche anzubieten. Ideal ist natürlich, wenn auch die Schriftarten anpassbar sind (vor allem auf der Switch!), die Anzeigen skalierbar sind und sich die Kontraste einstellen lassen. Warum Repräsentation und barrierefreies Gaming so wichtig sind, könnt ihr in diesem Gamepro-Artikel lesen.

Welche Spiele sind eure Favoriten aus dem Ranking? Welche Titel habt ihr wegen solcher Schwierigkeiten schon mal aufgegeben?