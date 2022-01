The Last of Us-Serie auf HBO startet laut IMDb doch schon 2022

Nachdem viel auf eine Ausstrahlung der TV-Serie zu The Last of Us im kommenden Jahr hindeutete, stehen die Zeichen gut, dass es doch noch 2022 klappen wird. Auf der Seite der Internet Movie Database (kurz IMDb) heißt es (via Reddit): „Die Premiere der The Last of Us-Serie findet 2022 auf HBO Max statt.“



Das kann natürlich auch bedeuten, dass manche Folgen erst im kommenden Jahr gezeigt werden, aber zumindest startet die Serie scheinbar noch in diesem Jahr.

Produktionen wie The Last of Us haben momentan Probleme

Wieso glaubten viele an 2023? Natürlich kämpfen die Produzenten von The Last of Us genauso mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wie die meisten anderen ambitionierten Film- und Serien-Projekte. Die Verschiebung der zweiten Staffel von The Witcher, die erst vor Kurzem endlich veröffentlicht wurde, ist ein weiteres prominentes Beispiel.

Am Set muss natürlich auf die Hygiene geachtet werden:

Aufwendige Post-Production: Nach dem Abschluss der komplizierten Dreharbeiten dürfte noch eine lange Phase der Nachproduktion folgen. Immerhin baut The Last of Us auf unterschiedliche Landschaften, Horden von Monstern und eine Menge Action. Viele dieser Dinge werden wohl am Computer entstehen.

Alle verfügbaren Informationen zu der Produktion, bekommt ihr hier:

Änderungen kann es immer geben: Die Informationen auf IMDb sind durchaus valide; und dass Hauptdarstellerin Bella Ramsey den Eintrag auf Instagram geteilt hat, verleiht ihm noch mehr Glaubwürdigkeit. Allerdings können sich Pläne auch ändern - vor allem, wenn eine Pandemie über die Welt fegt. Hoffen wir also, dass es bei einem Release in diesem Jahr bleibt.

Das ist der erste offizielle Screenshot aus der Serie:

Weitere News rund um The Last of Us:

Wann könnte The Last of Us ausgestrahlt werden?

Einen genauen Erscheinungstermin haben wir natürlich noch nicht, aber es gibt einige Anhaltspunkte. Selbst wenn alles reibungslos läuft, werden wir Ellie und Joel wohl nicht vor dem dritten Quartal auf ihre Reise begleiten dürfen. Am 26. September findet traditionell der The Last of Us-Tag statt, doch das wäre schon sehr früh.

Der Oktober bietet sich grundsätzlich gut für Produktionen mit Horror-Thema an. Aber wundert euch nicht, wenn es November oder sogar Dezember ist, bis die Serie ausgestrahlt wird.

Habt ihr noch 2022 mit der Ausstrahlung gerechnet? Und wie sehr freut ihr euch auf die Last of Us-Serie?