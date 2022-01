The Last of Us: Wir wissen jetzt, wer Riley in der HBO-Serie spielt

The Last of Us kommt als HBO-Serie ins Fernsehen. Die Dreharbeiten laufen und nach und nach werden immer mehr Informationen bekannt. Wie zum Beispiel Neuigkeiten zum Cast: Naughty Dog bestätigt, dass die Besetzung von Riley feststeht. In die Rolle soll Schauspielerin Storm Reid schlüpfen. Ihr kennt sie vielleicht aus Euphoria oder A Wrinkle in Time.

The Last of US: Besetzung von Riley in HBO-Serie steht fest

Worum geht's? Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, wisst ihr es jetzt: Die extrem erfolgreichen The Last of Us-Videospiele werden als HBO-Serie verfilmt. Pedro Pascal spielt Joel, Bella Ramsey verkörpert Ellie. Die Dreharbeiten befinden sich aktuell in vollem Gange und hier findet ihr alles, was es zu der Serien-Umsetzung zu wissen gibt:

25 4 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Riley-Besetzung steht fest: Deadline berichtet und Naughty Dog bestätigt, dass jetzt auch eine Schauspielerin für Riley gefunden wurde. In die Rolle der Riley schlüpft jetzt ganz offiziell Storm Reid. Die Schauspielerin macht im Moment vor allem mit ihrer Rolle in Euphoria auf sich aufmerksam, ist aber zum Beispiel auch durch A Wrinkle in Time aka Das Zeiträtsel bekannt. Sie hat aber auch in When They See Us mitgespielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer ist Riley? Falls euch der name Riley nichts sagt, dann kennt ihr wahrscheinlich nicht den Left Behind-DLC zum ersten The Last of Us. Der erzählt die Geschichte der Beziehung zwischen Riley und einer sehr jungen Ellie. Die beiden haben darin einige Zeit in einem Kaufhaus verbracht, noch vor der eigentlichen Handlung von The Last of Us. Die Szenerie scheint auch in der HBO-Serie wichtig zu sein:

0 1 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie: Neues Video zeigt wohl Kaufhaus aus dem Left Behind-DLC

Mehr The Last of Us-News:

Wann kommt die The Last of Us-Serie? Das steht noch nicht offiziell fest. Aktuell sieht es danach aus, als würde die erste Staffel wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr anlaufen, also 2023. Allerdings gibt es dank imdb auch Hinweise darauf, dass die HBO-Serie vielleicht sogar schon 2022 kommt. Fest steht das aber noch nicht.

Wie findet ihr die Wahl der Riley-Schauspielerin? Wen hättet ihr euch sonst in der Rolle vorstellen können?