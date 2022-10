Laut Metacritic ist Persona 5 Royal auch auf Switch und Xbox ein Meisterwerk

Nachdem Persona 5 Royal schon im März 2020 für die Playstation 4 erschienen ist, bekommen am 21. Oktober endlich auch die Nintendo Switch und Xbox Spieler*innen den Hit auf ihre Konsole. Und laut Metacritic ist der Titel auch auf diesen Systemen ein absolutes Meisterwerk.

Wertungen jenseits der 90

Sowohl die Nintendo Switch als auch die Xbox Series S/X erhalten auschließlich positive Bewertungen. Für die Switch ergibt das nach 19 Bewertungen bisher eine stattliche 93. Auf den Microsoft Konsolen, auf denen der Titel direkt in den Game Pass wandert, kommt das Spiel nach 7 Reviews sogar auf eine 95.

Dabei schreiben viele der Reviews von einem Meisterwerk und sind begeistert von der Umsetzung eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration.

Switch Version steht dem Original in (fast) nichts nach

Interessant ist natürlich vor allem die Performance des Spiels auf der Switch. Laut der bisher erschienenen Reviews muss man dort im Vergleich zur Playstation 4-Fassung kaum Abstriche machen. Einzig die Auflösung wirkt vor allem auf neueren und größeren Bildschirmen etwas schwammiger.

Das sei laut den Tests aber kein Nachteil, der groß negativ ins Gewicht fallen würde. Das gilt besonders, wenn man bedenkt, dass man Persona 5 bald überall zocken kann. Im Handheld-Modus falle der Grafik Downgrade nämlich kaum auf, denn ansonsten wurde insbesondere das Interface optimal für die Konsole angepasst.

Für das Spielerlebnis wichtiger ist da ja eher die Framerate, die durchgängig und ohne Ruckler gehalten wird. Auch die Ladezeiten seien auf der Switch nahezu identisch mit der ursprünglichen Version von Persona 5 Royal auf der PS4.

Hier könnt ihr euch den Grafikvergleich von Switch zur PS4 selbst ansehen:

Das Gameplay behält also, laut aller Reviews, seine Brillanz und bringt weiterhin jede Menge Spaß und Action auf eure Bildschirme. Bis auf den knackigen Preis von aktuell 60 Euro findet man bisher quasi keinerlei Kritik.

Ein Meisterwerk, egal auf welcher Plattform

Auf der Xbox Series S/X sieht das Ganze natürlich trotzdem nochmal etwas anders aus. Aufgrund der höheren Hardwareleistung erreicht die neue Version hier flüssige 60 fps, auf der Xbox Series X und der PS5 sogar mit 4K Auflösung.

Die Current Gen Version bringt also die wohl schönste und beste Version von Persona 5 Royal überhaupt. Ob sich das Upgrade auf die PS5 für PS4 Spieler*innen lohnt, bleibt dabei allerdings ganz euch überlassen.

Klar, das Spiel ist auf der Current Gen Konsole wieder etwas hübscher und die DLCs, die auf der Last Gen noch extra gekauft werden mussten, sind bereits mit an Bord. Sonst halten sich die Änderungen aber sehr in Grenzen.

Aus allen Reviews zu den neuen Versionen lässt sich aber erneut schließen, dass Persona 5 Royal, egal auf welcher Plattform, ein absolutes Muss für alle Action- und Rollenspielfans ist. Spätestens jetzt solltet ihr es auch also reinziehen, wenn ihr das nicht schon lange getan habt.

Die neuen Versionen von Persona 5 Royal erscheinen am Freitag den 21. Oktober für die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch, die Playstation 5 und den PC.

Wie sagt ihr zu den Reviews zu den neuen Versionen? Könnt ihr das Game jetzt endlich nachholen oder startet ihr einen neuen Run?