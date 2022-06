Persona 3, 4, 5 erscheinen erstmals für Xbox-Konsolen und kommen direkt in den Game Pass

Während des Microsoft & Bethesda-Showcase ließen die Verantwortlichen eine Bombe für alle JRPG-Fans platzen. Die Persona-Reihe war bislang immer mit Sony verankert, doch nun kommen erstmals die neusten Teile der Reihe auf die Xbox.

Persona feiert Debüt auf Xbox

Atlus wird die Teile Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal für Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlichen. Bislang waren alle drei Titel nur für PlayStation erhältlich, lediglich Persona 4 Golden gibt es seit dem 13. Juni 2020 für PC.

Alle drei Titel beinhalten das jeweilige ursprüngliche Spiel sowie sämtliche Story-Erweiterungen, die seitdem für Persona 3, 4 und 5 erschienen sind. Nur die neueren Story-Inhalte aus Persona 3 FES sind nicht mit in Persona 3 Portable enthalten.

Wann erscheinen die Persona-Titel? Der Release der Titel wird nicht zeitgleich erfolgen. Den Anfang macht Persona 5 Royal am 21. Oktober 2022. Persona 3 Portable und Persona 4 Golden sollen im Laufe von 2023 erscheinen.

Den passenden Trailer hierzu gibt es hier:

Da alle gezeigten Spiele im Microsoft & Bethesda Showcase innerhalb der nächsten 12 Monate erscheinen, kann der Release der beiden Titel bis zum 12.06.2023 hin eingegrenzt werden.

Das Besondere: Die Spiele kommen vom Release an direkt in den Xbox Game Pass. Solltet ihr also ein Abo bei dem Service besitzen, könnt ihr die drei Titel ohne zusätzliche Kosten spielen.

Exklusiv-Deal mit Sony endet

Der Release von Persona 5 Royal findet rund drei Jahre nach dem Release auf PlayStation 4 statt. Da Persona 5 außerdem nicht mehr in der PS Plus Collection enthalten ist, lässt das darauf schließen, dass der Exklusiv-Deal mit Sony ausgelaufen ist.

Das eröffnet die Möglichkeit, dass sich Xbox mehr für JRPGs öffnet und ältere Atlus-Titel womöglich irgendwann für Xbox-Konsolen erscheinen könnten. Spiele wie 13 Sentinels: Aegis Rim sind bislang nur für PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienen. Zukünftige Spiele wie Soul Hackers 2 erscheinen dafür auch für Xbox One und Xbox Series X/S.

Auf welchen der drei Persona-Titel freut ihr euch am meisten?