Bloodborne für PS5? Gerücht gibt Hinweis auf Next Gen-Remaster

Bloodborne erschien im März 2015 exklusiv für die PS4. Doch das muss nicht ausschließen, dass Sony das Action-RPG auch für PC veröffentlicht. Nachdem Horizon: Zero Dawn als eigentlich PS4-exklusives Spiel für den PC erscheint, sollte es niemanden wundern, wenn auch Bloodborne folgen würde. Bestätigt hat Sony das zwar noch nicht. Doch die Hinweise darauf verdichten sich.

Not going to comment specifically on Bloodborne on PC rumors, but suffice to say From Soft fans probably have a lot of reasons to be happy in the next two years.



Portierungen für PC und PS5? Twitter-User Sloth Mom erklärt außerdem, dass Sony eine Version von Bloodborne für die PS5 vorbereitet und das Spiel eigentlich beim PS5-Reveal-Event hätte vorgestellt werden sollen. Das Event musste allerdings kurzfristig verschoben werden und hat momentan noch keinen neuen Termin. Daher müssen wir abwarten und sehen, ob etwas an diesem Gerücht dran ist.

So, about that Bloodborne PC port. You would've been hearing about it today anyway, because as far as I understand it, it was due to be announced at the now-delayed PS5 event that was scheduled for today. pic.twitter.com/93KOIlLr6D