Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5

Halo: Campaign Evolved bringt die Story-Kampagne vom ersten Halo zurück, diesmal mit mehr Missionen und in der Unreal Engine 5. Erstmals kommt Halo mit dem Remake dann auch auf die PS5, der Release steht aber erst für 2026 an. Dann landet die Neuauflage des Shooter-Klassikers aber auch direkt im Game Pass für PC und Xbox Series.

Wir konnten jetzt bereits eine frühe Version von Halo: Campaign Evolved auf der Xbox spielen und auch selbst Gameplay-Szenen aufnehmen. Diese Demo war allerdings noch in einem technisch sehr holprigen Zustand und bot nur die berühmte Mission Der schweigende Kartograph.

Für einen ersten Eindruck reichte die Vorschau-Version von Halo: Campaign Evolved aber schon ganz gut aus. Im Vorschau-Video stellen wir euch deshalb die Neuerungen vor, gehen aber auch auf aktuelle Schwächen ein, die uns noch ein paar Sorgen machen.