LEGO Fortnite Brightcore finden: So baut ihr den Schmelzofen und den Herd

Wir zeigen euch, wo ihr Brightcore finden könnt.

Im Crafting-Survival-Modus LEGO Fortnite müsst ihr viele verschiedene Ressourcen sammeln, um euer Dorf kontinuierlich zu verbessern und um alle Maschinen herzustellen. Brightcore wird etwa in der Mitte des Spiels benötigt. Ihr braucht es, um den Schmelzofen und den Herd zu bauen. Wir zeigen euch, wo ihr die Ressource findet und was ihr braucht, um sie abzubauen.

Hier findet ihr Brightcore in LEGO Fortnite

Brightcore kommt nur in Wüstenhöhlen mit Lava vor. Ihr müsst also zuerst ein Wüsten-Biom finden. Dort sucht ihr dann nach einem Höhleneingang. Ihr erkennt die Ressource an ihrem Leuchten. Wenn ihr schonmal da seid, solltet ihr auch gleich Kupfer und Obsidian einsammeln.

Das braucht ihr, um Brightcore abzubauen

Das passende Werkzeug: Um Brightcore abzubauen, braucht ihr eine Spitzhacke mit mindestens Stufe 3 (selten). Ihr müsst also zuerst eure Werkbank verbessern. Für das erste Upgrade benötigt ihr Planken und Panzer. Für den Sprung auf Stufe 3 werden außerdem Knorrenwurzelstäbe, Marmortafeln, Sandklauen und Sandpanzer fällig. Die letzteren beiden findet ihr nur in der Wüste.

Ausreichend Schutz: In der Wüste und speziell in den Wüstenhöhlen ist es ziemlich warm. Ihr solltet vorher in Schneeregionen Schneebeeren sammeln. Die erhöhen eure Hitzeresistenz. Mit einer Saftpresse verwandelt ihr sie in einen noch effektiveren Schneebeerenshake. Da ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Gegner treffen werdet, ist ein Schwert Pflicht. Armbrust und Ritterschild machen euch noch wehrhafter.

Dafür braucht ihr Brightcore

Am wichtigsten ist Brightcore, wenn ihr einen Schmelzofen oder einen Herd herstellen möchtet. Mit dem Schmelzofen könnt ihr Metall verarbeiten. Am Herd kocht ihr besonders starke Nahrungsmittel, die euch mächtige Buffs und Extra-Leben verleihen.

Für den Schmelzofen braucht ihr dabei 15 Brightcore, für den Herd dagegen benötigt ihr nur acht. Ansonsten wird Brightcore vor allem für Lampen und alles, was sonst noch leuchtet, benötigt.