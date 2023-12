LEGO Fortnite Dorf verschieben: So zieht ihr mit eurer Gemeinschaft um

Wir zeigen euch, wie ihr in LEGO Fortnite umzieht.

Eines der zentralen Spielelemente vom neuen Survival-Crafting-Modus LEGO Fortnite ist der Aufbau eures eigenen Dorfs. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und Bewohner*innen beherbergen, die euch dann beim Sammeln von Ressourcen helfen oder euch mit anderen Tätigkeiten unterstützen. Den Dorfplatz baut man schon sehr früh im Spiel und oft ohne länger über die Positionierung nachzudenken. Später kommt dann häufig der Wunsch auf, das Dorf an einen anderen Ort zu verschieben. Wir zeigen euch, ob und wie das am besten funktioniert.

Kann ich mein Dorf in LEGO Fortnite verschieben?

Die kurze und etwas ernüchternde Antwort lautet: Nein. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, ein bestehendes Dorf in LEGO Fortnite einfach an einen anderen Ort zu verschieben. Ihr müsst eure Umzugspläne aber trotzdem nicht aufgeben.

Das ist das Problem: Grundsätzlich könnt ihr euren Dorfplatz wie jedes andere Gebäude abreißen und bekommt die dafür verwendeten Ressourcen zurück. Baut ihr den Dorfplatz jetzt aber an einer anderen Stelle neu, startet ihr wieder bei Level eins. Habt ihr also vorher schon ordentlich Upgrades durchgeführt, verliert ihr euren Fortschritt.

Nach dem Zerstören des Dorfplatzes habt ihr fünf Ingame-Tage Zeit, bevor eure Bewohner*innen verschwinden. Baut ihr den Dorfplatz in diesem Zeitraum wieder an der alten Stelle auf, behaltet ihr auch die Upgrades bei.

Die Lösung: Mehrere Dörfer in LEGO Fortnite

Es gibt glücklicherweise eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen. Ihr könnt nämlich mehr als nur einen Dorfplatz und damit auch mehr als nur ein Dorf in LEGO Fortnite errichten. Statt also zuerst das alte Dorf abzureißen, solltet ihr mit dem Bau des neuen beginnen. Sucht euch einen passenden Ort, an den ihr euer Dorf verschieben möchtet und platziert dort einen neuen Dorfplatz. Es folgt der etwas umständlichere Teil.

Als Nächstes müsst ihr nämlich euren neuen Dorfplatz mindestens auf das Level des alten Dorfplatzes bringen. Wenn ihr schon weit im Spiel seid, solltet ihr jede Menge Ressourcen haben, wodurch die Upgrades nicht allzu lange brauchen sollten. Möglicherweise müsst ihr aber auch alles neu sammeln.

Am besten baut ihr auch schon Gebäude und andere Strukturen aus eurem alten Dorf ab, dadurch bekommt ihr nämlich die verwendeten Ressourcen zurück. Achtet aber darauf, immer ausreichend Betten für eure Bewohner*innen zu haben.

Wenn der neue Dorfplatz das gewünschte Level erreicht hat, könnt ihr eure Bewohner*innen in das neue Dorf einladen. Sie stellen dann erneut Anforderungen an euch, die ihr erfüllen müsst. Wenn ihr alle Bewohner*innen zum Umzug überredet habt, könnt ihr den alten Dorfplatz und alle übrig gebliebenen Gebäude endgültig abreißen.

LEGO Fortnite ist einer der neuen Modi, die mit dem Start von Kapitel fünf Anfang Dezember in Epics Free-2-Play-Hit hinzugefügt wurden. Daneben könnt ihr auch in Fortnite Festival eine Art Guitar Hero-Modus spielen und in Rocket Racing Arcade-Rennen fahren.