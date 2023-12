LEGO Fortnite Dünger finden: So startet ihr eure eigene Farm

Wir zeigen euch, wo ihr Dünger für eure Fortnite-Farm findet.

Im neuen Survival-Crafting-Modus LEGO Fortnite baut ihr nicht nur euer eigenes Dorf und kämpft gegen Monster, ihr müsst auch ständig darauf achten, selbst am Leben zu bleiben. Wenn euch zu kalt oder zu warm wird, verliert ihr Lebenspunkte. Zudem bekommt eure Spielfigur mit der Zeit Hunger.

Essen findet ihr in der Spielwelt, ihr könnt aber auch eigene Pflanzen anbauen. Dafür braucht ihr Dünger. Wir zeigen euch, wo ihr die Ressource finden könnt.

Dafür braucht ihr Dünger in LEGO Fortnite

Wenn ihr im Survival-Modus von LEGO Fortnite unterwegs seid, werdet ihr schnell merken, dass ihr regelmäßig etwas essen müsst, um bei vollem Leben zu bleiben. Ihr könnt Beeren und Früchte pflücken und mit Tieren interagieren oder sie umnieten, um an Nahrung zu kommen. Da das mit der Zeit ziemlich repetitiv werden kann, bietet es sich an, eigene Pflanzen anzubauen.

Samen bekommt ihr von Pflanzen oder durch das Graben in der Erde. Ihr könnt sie allerdings nur in ein Beet einpflanzen. Beete setzt ihr ganz einfach durch das Bau-Menü. Jedes Beet kostet euch zwei Erde und einen Dünger. Erde grabt ihr schlicht nur mit einer Schaufel aus dem Boden. Dünger müsst ihr allerdings sammeln.

Für ein Beet braucht ihr Erde und Dünger.

So findet ihr die Ressource

Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit, in LEGO Fortnite an Dünger zu kommen. Sucht dafür in eurer Spielwelt nach einer Gruppe von freundlichen Tieren, also Schafe, Kühe und Hühner. Haltet ihr euch lange genug bei einer solchen Gruppe auf, sollten am Boden kleine braune Düngerhäufchen auftauchen. Sie sind leicht zu übersehen und es kann eine Weile dauern, bis ihr genug davon gesammelt habt.

Ihr könnt auch mit den Tieren interagieren, in den allermeisten Fällen bekommt ihr dadurch aber die primäre Ressource der Tiere, also Wolle, Milch oder Eier. Da die Tiere in LEGO Fortnite neu spawnen, wenn ihr euch entfernt, ist es zurzeit nicht möglich, eine Tier-Farm anzulegen und die Dünger-Ernte so effektiver zu gestalten. Es ist gut möglich, dass das mit einem späteren Update ins Spiel kommt.

Den Trailer zum LEGO-Modus in Fortnite könnt ihr euch hier ansehen:

2:02 Lego Fortnite - Trailer zeigt den neuen Survival-Crafting-Modus im Gameplay

