Lego Fortnite Malachit - So findet und erntet ihr die Endgame-Ressource

Wir zeigen euch, wo ihr Malachit findet.

Im Crafting-Survival-Modus LEGO Fortnite müsst ihr viele verschiedene Ressourcen sammeln, um euer Dorf kontinuierlich zu verbessern und um alle Maschinen herzustellen. Malachit wird erst gegen Ende des Spiels benötigt. Ihr braucht es, um die mächtigsten Charms und Totems herzustellen. Wir zeigen euch, wo ihr die Ressource findet und was ihr braucht, um sie abzubauen.

Hier findet ihr Malachit

Die wertvollsten Ressourcen in LEGO Fortnite findet ihr im Winterbiom und Malachit gehört dazu. Haltet Ausschau nach Gletschern, die aus mehreren Stufen bestehen.

Hier findet ihr das Malachit, das ihr an der grünen Farbe direkt erkennen solltet. Bevor ihr euch aber auf die Suche macht, solltet ihr euch vorbereiten.

Das braucht ihr, um Malachit abzubauen

Um Malachit abbauen zu können, braucht ihr eine Spitzhacke der Stufe Episch. Zuerst müsst ihr also eure Werkbank auf Stufe 4 verbessern. Für das erste Upgrade benötigt ihr Planken und Panzer.

Für den Sprung auf Stufe 3 werden außerdem Knorrenwurzelstäbe, Marmortafeln, Sandklauen und Sandpanzer fällig.

Die letzteren beiden findet ihr nur in der Wüste. Zu guter Letzt werden Kupferbarren, Obsidiantafeln und eine Ungetüm-Schuppe fällig, um das finale Upgrade durchzuführen.

Im Grunde reicht die epische Spitzhacke schon aus, es ist aber empfehlenswert noch weitere Vorkehrungen zu treffen. Im Winterbiom ist es logischerweise ziemlich kalt, was euch Leben kostet und verlangsamt. Eine Fackel ist hier nicht genug, um warm zu bleiben.

Sammelt in der Wüste so viele scharfe Chilis ein wie möglich und stellt daraus Burger her. Die halten euch für eine gewisse Zeit warm. Auch Charms können helfen.

Zur Verteidigung gegen starke Gegner sind Schwert und Schild sowie eine Armbrust nie verkehrt. Denkt zudem daran, ausreichend Holz einzupacken. Malachit ist teilweise schwer zu erreichen und so könnt ihr euch Treppen und Plattformen bauen. Jetzt sollte euch nichts mehr im Weg stehen.

Dafür braucht ihr die Ressource

Aus Malachit könnt ihr an einem Steinzerkleinerer Malachittafeln herstellen. Diese braucht ihr, um mächtige Charms und Totems im Spiel herzustellen.