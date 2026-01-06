Dieses LEGO Star Wars-Set wurde noch nicht enthüllt - aber ich habe es schon gesehen und kann es euch zeigen

Es gibt noch mindestens ein viertes LEGO Star Wars-Set mit Smart Play-Funktion.

Gerade erst hat LEGO auf der CES das neue Smart Play-System angekündigt und dabei auch drei Sets aus der Star Wars-Reihe enthüllt, die diese Neuheit unterstützen werden. Ich wurde von LEGO nach London eingeladen, um es mir dort näher anzuschauen und hab schon einen Teaser auf ein viertes Set bekommen, das ich euch hier vorstellen darf.

Dieses bisher unbekannte LEGO Star Wars-Set schickt euch nach Tatooine

Falls ihr noch nichts mit Smart Play anfangen könnt: Es handelt sich dabei um ein neues Spielsystem von LEGO. Dank dem Smart Brick und Tags erwachen Sets so zum Leben, leuchten, machen Geräusche und mehr. Was dahinter steckt, seht ihr hier im Trailer:

1:03 LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor

Autoplay

Während der Demonstration dieses neuen Systems wurden mir aber nicht nur die bereits bekannten Sets wie der X-Wing oder der TIE Advanced gezeigt, sondern auch ein Teil eines Tatooine-Sets.

Darin steckt unter anderem einen Taurücken, auf dem ein Sturmtruppler reitet. Dank des Smartbricks macht der dann bei Bewegungen Geräusche oder kann hingelegt werden, damit er einschläft. Zusätzlich dazu gibt es eine kleine Bar-Szene mitsamt der berühmten Kantina-Band. Dreht ihr an einer Kurbel, an die der Smart Brick angebracht ist, ertönt dann die Kantina-Musik. Da können wir nur sagen: Spielt den selben Song nochmal!

Vor allem letzteres zeigt noch einen interessanten Aspekt der Smart Bricks. Denn es wird nicht einfach nur ein Soundfile abgespielt, sondern die Musik wird langsamer oder schneller, je nachdem, wie stark ich an der Kurbel drehe. Das Smart Play-System reagiert also darauf, was ich damit mache, statt einfach nur beim Auslösen eines Triggers etwas einmalig abzuspielen.

Das wird laut Gerüchten der Rest sein

Was wir aber noch nicht sehen konnten, war die smarte Figur aus dem Set. Mehr Einblick in das Ganze bietet aber immerhin bereits ein Leak.

Das Set soll demnach die Nummer 75425 haben und Mos Eisley Kantine heißen. Mit 666 Teilen und einer UVP von 80 Euro bekommt ihr mehrere Smart Tags und Greedo als smarte Minifigur. Was seine genaue Funktion sein wird, ist noch unbekannt.

Zusätzlich dazu gibt es noch normale Minifiguren: zwei Musiker, einen Sturmtruppler und Obi Wan Kenobi. Aktuelles Release-Datum des Sets wird ebenfalls der 01. März 2026. Es ist eines von mehreren Smart Play-Sets, die ohne Smart Brick erscheinen, aber damit kompatibel sind.

Was sagt ihr zum neuen Smart Play-System von LEGO?