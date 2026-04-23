"Verschollenes" PS5-Spiel: Nach dem Pragmata-Release fehlt nur noch ein letztes Spiel vom Konsolen-Reveal

Die Zukunft eines Spiels aus dem PS5-Reveal-Showcase' ist immer noch unklar.

Ist das schon wieder lange her! Die PlayStation 5 ist Ende 2020 erschienen, mit dem Demon's Souls-Remake als Launch-Titel. Einige Monate zuvor im selben Jahr wurde Sonys neue Konsolengeneration enthüllt. Gleichzeitig gab es im Showcase eine Reihe von Spielen zu sehen, die Lust auf die PS5 machen sollten. Dabei war auch ein Spiel, auf das sich viele gefreut haben, das aber sechs Jahre später immer noch keinen Release-Termin hat: Little Devil Inside.

Selbst Pragmata ist inzwischen erschienen, die Zukunft von Little Devil Inside ist weiterhin unklar

Womöglich hattet ihr das eigentlich richtig vielversprechende Indie-Spiel längst vergessen. Es wurde tatsächlich nämlich zuerst nicht für die PS5 angekündigt, sondern damals – vor rund zehn Jahren – für PS4, Xbox One, PC und sogar noch die Wii U. Der Titel fiel gleich mit seinem charmanten Cartoon-Grafikstil auf. Hier könnt ihr euch noch mal einen Eindruck verschaffen:

6:20 3 Jahre verschollen: Little Devil Inside ist zurück und sieht fantastisch aus

Autoplay

Die geheimnisvolle Welt hat zur Ankündigung direkt für Begeisterung gesorgt. Entwickler Neostream wollte das Spiel mit einer Kickstarter-Kampagne finanzieren und diese ging durch die Decke. Seither sind zwar weitere Trailer erschienen, aber zwischen den Neuigkeiten zum Spiel verging meist sehr viel Zeit und die Infos wirkten auch noch aus einem weiteren Grund eher besorgniserregend:

Sie machten nämlich deutlich, dass die Entwicklung alles andere als rund lief und es immer wieder größere Umbrüche gab. Laut den ersten neuen Plänen sollte Little Devil Inside 2021 zeitexklusiv auf PlayStation-Konsolen launchen. Dann wurde der Release auf 2022 verschoben.

Lange Zeit herrschte wieder Stille, dann gab es ein weiteres Update im Jahr 2024 mit Gameplay-Material, das erneut Lust auf das Spiel machte. Das Studio war inzwischen von der Unreal Engine 4 auf die UE5 umgestiegen. Gleichzeitig wurde aber auch klar, dass es Unsicherheiten beim Publisher gab.

Seither haben wir nichts Neues gehört. Während Kena, das ebenfalls Teil des Showcase' war, bereits dieses Jahr einen zweiten Teil bekommt, scheint unklar zu sein, ob Little Devil Inside überhaupt noch herauskommt. Wir hoffen jedoch für das Spiel nach wie vor das Beste für das Studio und die Unterstützer*innen.

Was sagt ihr dazu? Hattet ihr das Spiel überhaupt noch auf dem Schirm? Hofft ihr, dass es noch erscheint?