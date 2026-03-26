Keine Tests zu Life is Strange Reunion - das ist der Grund

Vor kommender Woche wird es keinen Test zu Life is Strange Reunion auf GamePro geben.

Bevor Life is Strange: Reunion heute für PS5, Xbox Series und PC erscheint, hätte ich euch gerne verraten, ob sich das erneute Aufeinandertreffen von Max und Chloe lohnt. Mit einem GamePro-Test solltet ihr jedoch frühestens Anfang kommender Woche rechnen, und der Grund dafür ist simpel: Vor dem Release wurden keine Testmuster seitens Publisher Square Enix herausgeschickt.

Niemand durfte Life is Strange: Reunion bislang testen

GamePro ist dabei kein Einzelfall. 4P berichtet ebenfalls, dass keine Testmuster vorab verschickt wurden und ein kurzer Blick auf Metacritic genügt, um zu sehen, dass es internationalen Magazinen nicht anders erging.

2:36 Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück

Autoplay

Wann der GamePro-Test zu Reunion erscheint

Mein Plan ist aktuell, das Spiel übers Wochenende gemütlich durchzuspielen und den Test am kommenden Montag zu schreiben. Das setzt natürlich voraus, dass ich über keine großen technischen Schwierigkeiten stolpere, die das Spielen zu einer zähen Angelegenheit machen.

Hat Reunion unerwartet Überlänge, kann sich der Test natürlich ebenfalls noch um einen Tag verschieben. Das würde mich allerdings mit Blick auf die Reihe sehr überraschen.

Preview zu Reunion Ich habe Life is Strange: Reunion gespielt und dabei nichts gefühlt von Eleen Reinke

Warum ich Reunion unbedingt für euch testen will

Tests erst nach Release zu veröffentlichen, ist für uns als Spielemagazin natürlich alles andere als cool. Vor allem, weil wir euch bei spannenden Spielen vor dem Kauf verraten wollen, ob sich das Zücken des Geldbeutels lohnt.

Aber ganz offen gesprochen, natürlich auch, weil sich die Gaming-Welt auch ohne einen GamePro-Test zu Reunion weiterdreht. Soll heißen, dass viele Infos zum Spiel dann natürlich schon im Netz umhergeistern und der Artikel dadurch Interesse einbüßt - verständlicherweise!

Einen Test zu Reunion werde ich mir als großer Fan der Reihe, der auch zuletzt mit Double Exposure viel Freude hatte, aber dennoch nicht nehmen lassen. Erst recht, da das Adventure aufgrund der erneuten Zusammenführung von Max und Chloe vorab bereits heiß und überaus kritisch diskutiert wurde und eine ganz besondere Frage im Raum steht:

Findet die Story einen überzeugenden und emotionalen Spin, oder rüttelt sie vielmehr an dem, was der erste Teil so fantastisch beendet hat?

Schauen wir mal! Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr ohne Tests zuschlagt oder lieber noch ein paar Tage abwartet.