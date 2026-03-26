Keine Tests zu Life is Strange Reunion - das ist der Grund

Einen Test zum neuen Abenteuer von Max und Chloe wird es heute nicht auf GamePro geben und Dennis verrät euch, warum.

Dennis Müller
26.03.2026 | 08:25 Uhr

Vor kommender Woche wird es keinen Test zu Life is Strange Reunion auf GamePro geben. Vor kommender Woche wird es keinen Test zu Life is Strange Reunion auf GamePro geben.

Bevor Life is Strange: Reunion heute für PS5, Xbox Series und PC erscheint, hätte ich euch gerne verraten, ob sich das erneute Aufeinandertreffen von Max und Chloe lohnt. Mit einem GamePro-Test solltet ihr jedoch frühestens Anfang kommender Woche rechnen, und der Grund dafür ist simpel: Vor dem Release wurden keine Testmuster seitens Publisher Square Enix herausgeschickt.

Niemand durfte Life is Strange: Reunion bislang testen

GamePro ist dabei kein Einzelfall. 4P berichtet ebenfalls, dass keine Testmuster vorab verschickt wurden und ein kurzer Blick auf Metacritic genügt, um zu sehen, dass es internationalen Magazinen nicht anders erging.

Video starten 2:36 Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück

Wann der GamePro-Test zu Reunion erscheint

Mein Plan ist aktuell, das Spiel übers Wochenende gemütlich durchzuspielen und den Test am kommenden Montag zu schreiben. Das setzt natürlich voraus, dass ich über keine großen technischen Schwierigkeiten stolpere, die das Spielen zu einer zähen Angelegenheit machen.

Hat Reunion unerwartet Überlänge, kann sich der Test natürlich ebenfalls noch um einen Tag verschieben. Das würde mich allerdings mit Blick auf die Reihe sehr überraschen.

Preview zu Reunion
Ich habe Life is Strange: Reunion gespielt und dabei nichts gefühlt
von Eleen Reinke
Ich habe Life is Strange: Reunion gespielt und dabei nichts gefühlt

Warum ich Reunion unbedingt für euch testen will

Tests erst nach Release zu veröffentlichen, ist für uns als Spielemagazin natürlich alles andere als cool. Vor allem, weil wir euch bei spannenden Spielen vor dem Kauf verraten wollen, ob sich das Zücken des Geldbeutels lohnt.

Aber ganz offen gesprochen, natürlich auch, weil sich die Gaming-Welt auch ohne einen GamePro-Test zu Reunion weiterdreht. Soll heißen, dass viele Infos zum Spiel dann natürlich schon im Netz umhergeistern und der Artikel dadurch Interesse einbüßt - verständlicherweise!

Alle Infos zum Spiel
Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max' letztes Mystery-Abenteuer wissen
von Dennis Müller
Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max letztes Mystery-Abenteuer wissen

Einen Test zu Reunion werde ich mir als großer Fan der Reihe, der auch zuletzt mit Double Exposure viel Freude hatte, aber dennoch nicht nehmen lassen. Erst recht, da das Adventure aufgrund der erneuten Zusammenführung von Max und Chloe vorab bereits heiß und überaus kritisch diskutiert wurde und eine ganz besondere Frage im Raum steht:

Findet die Story einen überzeugenden und emotionalen Spin, oder rüttelt sie vielmehr an dem, was der erste Teil so fantastisch beendet hat?

Schauen wir mal! Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr ohne Tests zuschlagt oder lieber noch ein paar Tage abwartet.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Life is Strange: Reunion

Life is Strange: Reunion

Genre: Adventure

Release: 26.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Keine Tests zu Life is Strange Reunion - das ist der Grund

vor 2 Wochen

Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!

vor einem Monat

Ich habe Life is Strange: Reunion gespielt und dabei nichts gefühlt

17.02.2026

Eine Geschichte, die uns jahrelang begleitet hat, bekommt nächsten Monat ihr episches Finale!

24.01.2026

Kein Videospielende bedeutet mir so viel wie dieses - jetzt kommt die Fortsetzung und die könnte es mir komplett ruinieren
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Keine Tests zu Life is Strange Reunion - das ist der Grund   1     3

vor 54 Minuten

Keine Tests zu Life is Strange Reunion - das ist der Grund
Wieso spricht niemand über diesen Tipp? Viele Crimson-Desert-Spieler übersehen wichtiges Feature – dabei macht es große Kämpfe deutlich leichter   1

vor 2 Stunden

"Wieso spricht niemand über diesen Tipp?" Viele Crimson-Desert-Spieler übersehen wichtiges Feature – dabei macht es große Kämpfe deutlich leichter
Son Goku brachte einmal im Fernsehen der Moderatorin der Show das Kamehameha bei und wurde prompt von ihr damit angegriffen

vor 3 Stunden

Son Goku brachte einmal im Fernsehen der Moderatorin der Show das Kamehameha bei und wurde prompt von ihr damit angegriffen
Harry Potter-Serie zieht Release überraschend vor und enthüllt ersten Trailer

vor 10 Stunden

Harry Potter-Serie zieht Release überraschend vor und enthüllt ersten Trailer
mehr anzeigen