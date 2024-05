'Dachte erst, das ist ein Tippfehler': Neuer LoL-Skin kostet 444 Euro und Fans verzweifeln an der Gier von Riot Games

Riot verlangt je nach Bezahlart um die 500 Euro für einen einzigen Skin von Heldin Ahri, die ihr hier seht.

League of Legends-Entwickler Riot Games führt die sogenannte Halle der Legenden ein und will dort besondere Spieler*innen ehren. Den Anfang macht Faker, der wohl berühmteste LoL-Spieler aller Zeiten. Ihm zu Ehren gibt es aber nicht einfach nur eine Statue und ein Ingame-Event, sondern auch diverse kosmetische Inhalte, die ihr euch für extrem viel Geld kaufen könnt. Der teuerste Skin schlägt mit sage und schreibe 444 Euro zu Buche, was die Fans so sehr schockiert, dass sie Boykott-Pläne schmieden.

Riot ruft 444 Euro für einen Skin ab und die LoL-Fans sind davon alles andere als begeistert

League of Legends ist ein Helden-basiertes MOBA, bei dem Fans kostenlos spielen, aber auch sehr viel Geld in kosmetische Inhalte investieren können. Der erfolgreichste Spieler Faker hat selbst als Weltmeister mit freier Auswahl nie mit Skins gezockt, die extra kosten, bekommt ironischerweise jetzt aber den bisher teuersten Skin gewidmet.

Den "Verewigte Legende Ahri-Skin" und seine Aufwertung könnt ihr euch in einem Bündel mit allem Drum und Dran kaufen. Das kostet dann 444 Euro, wenn ihr euch die dafür nötige Ingame-Währung RP auf dem wirklich günstigsten Wege zusammensammelt. Das entspricht einer günstigen Monatsmiete oder einer kompletten Konsole. Wir haben es hier also wirklich nicht mehr mit Mikro- sondern Makro-Transaktionen zu tun.

Das steckt drin: Ihr bekommt den Skin an sich, exklusive Effekte wie einen Finisher, zusätzliche Dämonenformen und eine spezielle Ult-Transformation. Zusätzlich winken noch ein dynamischer Profilrahmen, haufenweise Sticker, Symbole, Fakers Signatur-Geste, die Unterschrift des Spielers als Gebäude-Finisher, 100 Pass-Level und noch mehr. Faker soll 30 Prozent der Einnahmen erhalten.

Hier könnt ihr euch den Ahri-Skin in einem eigenen Trailer ansehen:

Fans reagieren entsetzt: Auf Reddit, in den Kommentaren und quasi überall anders im Internet machen League of Legends-Fans ihrem Ärger Luft. Die Preise empfinden wirklich alle als unangemessen und komplett über das Ziel hinaus geschossen. Riot wird vorgeworfen, dass es dem Unternehmen nicht um die Ehrung des Spielers, sondern allein ums Geld machen geht.

Community schmiedet Boykott-Plan (via PCGamesN): Um es Riot irgendwie heimzuzahlen oder zumindest den eigenen Frust über diese Entscheidung zu verdeutlichen, wollen viele LoL-Spieler*innen jetzt einfach Ahri bannen.

Wenn niemand die Heldin spielen kann, bringt auch der teure Skin keinem was. Es gibt dementsprechend haufenweise Menschen im Internet, die abgemacht haben, Ahri aus jedem einzelnen Spiel zu werfen, wenn sie darin auftaucht.

Was haltet ihr von dem Preis und der Reaktion der Fans darauf? Wie viel Geld würdet ihr maximal für einen Skin ausgeben?