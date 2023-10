Lords of the Fallen: Warnung vor Xbox-Version - Entwickler sagt, wann ein Patch erscheint

Wer sich auf der Xbox durch Lords of the Fallen kloppen will, sollte aktuell noch Patches abwarten.

Heute erscheint Lords of the Fallen für PS5, PC und auch Xbox Series X/S. Aber gerade falls ihr an letzterer Version interessiert seid, solltet ihr lieber noch abwarten. Die Entwickler*innen sagen nämlich in einem Statement selbst, dass das Soulslike auf der Microsoft-Konsole noch hinter den anderen Plattformen zurückbleibt. Wir informieren euch über den aktuellen Stand.

So steht es um die Xbox-Version von Lords of the Fallen aktuell

In einem Post auf X (ehemals Twitter) gibt der offizielle Lords of the Fallen-Account ein Statement zur Xbox-Version ab. Dieses lautet:

Die Xbox-Version wird aktuell geupdated, um sie auf die anderen Plattformen anzugleichen und der Patch wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Wir rechnen aufgrund dieser Aussage und unseren eigenen Erfahrungen mit älteren PS5-Patch-Versionen mit gravierenden Performance-Einbrüchen und Bugs auf der Microsoft-Konsole, konnten die Version allerdings nicht testen, da uns keine Keys vorliegen.

Im Entwickler-Tweet ist zwar darüber hinaus zu lesen, dass PC- und PS5-Spieler*innen den Titel aktuell "wie beabsichtigt" zocken können. Auch hier gibt es aber noch immer Berichte über Performance-Probleme.

Tatsächlich arbeitet das Team seit wir unsere PS5-Keys erhalten haben sehr hart an neuen Updates. Der technische Zustand präsentierte sich uns während der Testphase über mehrere Patches hinweg sehr unterschiedlich und das neueste PS5-Update konnten wir bisher noch nicht ausgiebig ausprobieren. Vor allem, da sich die Performance bisher mit zunehmender Spieldauer verschlechterte, können wir keine endgültige Aussage darüber treffen.

In diesem Artikel könnt ihr ausführlich nachlesen, warum wir zum gestrigen Embargo keinen Test veröffentlichen konnten, auf welche Performance-Probleme wir gestoßen sind und an was die Entwickler*innen gerade arbeiten:

Wie Lords of the Fallen auf Metacritic abgeschnitten hat, verrät euch dieser Artikel. Auch bei unseren Kolleg*innen von der GameStar erscheint der Test zur PC-Version mit Verzögerung. Allgemein fand vor allem der Zwei-Welten-Twist, den das Soulslike bietet, bei der internationalen Presse Anklang. Diese Mechanik hat uns bisher ebenfalls neugierig auf mehr gemacht.

Wir werden euch weiterhin über Lords of the Fallen und den technischen Zustand des Action-RPGs auf dem Laufenden halten und hoffen, dass die Probleme bald umfänglich behoben werden können.

Was sagt ihr dazu: Wolltet ihr das Spiel auf Xbox zocken oder habt es vielleicht schon und konntet eigene Erfahrungen sammeln?