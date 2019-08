Mäht in der Days Gone-Challenge Freaker mit dem Golfauto um

Days Gone ist zwar ein Story-Spiel, die Community bekommt mit den Challenges jedoch regelmäßig neue Dinge, die sie in der Open World erleben können. Aktuell tauschen wir in der Bike-Challenge unser Motorrad gegen einen Golfcaddy aus. Da fühlt sich Deacon bestimmt direkt wie im Urlaub.

Obwohl es nicht ganz so entspannend werden dürfte wie im Urlaub. Tatsächlich handelt es sich nämlich um Taximissionen, die wir absolvieren müssen.

Überall in Belknap finden sich Überlebende, die eingesammelt und an einen anderen Ort gebracht werden müssen. Und Deacon, hilfreicher Rocker der er ist, steht als Taxifahrer bereit.

#ICYMI We released our next "bike" DLC challenge for #DaysGone! Ride the roads of Belknap while picking up and dropping off survivors as fast as you can. Earn extra points by drifting and additional time by running down Freakers along the way. pic.twitter.com/AhcZgatLkh